Meteoroloji açıkladı: Çanakkale'de son 92 yılın sıcaklık rekoru tekrar kırıldı
Çanakkale'de son 92 yılda ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçen 27 Haziran'daki 37,2 santigrat derece, dün itibarıyla 38 derece olarak güncellendi.
Çanakkale'de Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilde ve ilçelerinde yaklaşık 15 gündür kademeli olarak artış gösteren hava sıcaklıklarının haziranın son günlerinde zirve yaptığı belirtildi.
Açıklamada, uzun yıllar haziran ayı sıcaklık ortalamasının ise Çanakkale'de 27,7 derece olduğu ifade edildi.
Daha önce 36,8 derece ile 24 Haziran 2007'de ölçülen en yüksek sıcaklığın 27 Haziran'da 37,2 dereceye yükseldiği hatırlatılan açıklamada, 28 Haziran'da ise 38 derece ile son 92 yılın en sıcak gününün yaşandığı duyuruldu.
Video Haberler
- TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Polis son anda fark etti: Cephanelik ele geçirdi
- SBK, tabaklarda kalanları nasıl sattığını böyle anlattı
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
En Çok Okunan Haberler
- O fotoğrafta konuşulmayan isim
- Özdil, Peker'e teşekkür etti, Peker de çağrıda bulundu
- Sedat Peker'den Cihan Ekşioğlu'na yönelik suçlama
- Peker nasıl 'videosuzlaştırıldı?'
- Harvardlı profesörden 'Sinovac' uyarısı
- 4 ilde Sedat Peker operasyonu
- Erdoğan’ın solundaki sır
- Sedat Peker, 'hata benim' deyip helallik istedi
- Erdinç Bayhan, Gezi iddianamesini hazırlayan savcı çıktı
- Sosyal medya ayağa kalktı: Elmalı davası nedir?