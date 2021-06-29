Meteoroloji açıkladı: Çanakkale'de son 92 yılın sıcaklık rekoru tekrar kırıldı

29 Haziran 2021 Salı, 17:18

Çanakkale'de Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilde ve ilçelerinde yaklaşık 15 gündür kademeli olarak artış gösteren hava sıcaklıklarının haziranın son günlerinde zirve yaptığı belirtildi.

Açıklamada, uzun yıllar haziran ayı sıcaklık ortalamasının ise Çanakkale'de 27,7 derece olduğu ifade edildi.

Daha önce 36,8 derece ile 24 Haziran 2007'de ölçülen en yüksek sıcaklığın 27 Haziran'da 37,2 dereceye yükseldiği hatırlatılan açıklamada, 28 Haziran'da ise 38 derece ile son 92 yılın en sıcak gününün yaşandığı duyuruldu.