<p>Sezonu 3. sırada kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.&nbsp;</p>
1

Sezonu 3. sırada kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. 

<p>Adı Fenerbahçe ile anılan Oussama Tannane'nin, Instagram'da paylaştığı hikaye gündem oldu.&nbsp;</p>
2

Adı Fenerbahçe ile anılan Oussama Tannane'nin, Instagram'da paylaştığı hikaye gündem oldu. 

<p>Vitesse forması giyen Oussama Tannane'nin paylaştığı hikayede İstanbul'a geleceği görülüyor.&nbsp;</p>
3

Vitesse forması giyen Oussama Tannane'nin paylaştığı hikayede İstanbul'a geleceği görülüyor. 

<p>Faslı yıldız bu sezon Hollanda Ligi'nde çıktığı 34 maçta 8 gol atıp 12 asist üretti.&nbsp;</p>
4

Faslı yıldız bu sezon Hollanda Ligi'nde çıktığı 34 maçta 8 gol atıp 12 asist üretti. 

Video Haberler