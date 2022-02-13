AKP ve MHP seçmeni de ekonomik olarak mutsuz

ASGARİ ÜCRET GEÇİNMEYE YETMİYOR

Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısıyla ilgili gelişmelere paralel olarak araştırmada, asgari ücretin ne derece yeterli olduğu soruldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 77’si 4 ve altı puan vererek asgari ücretin yeterli olmadığını ifade etti. Asgari ücretin geçinmek için hiç yeterli olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 54,9 olarak açıklandı.

Genel olarak en olumlu görüş AKP seçmenine ait olmasına rağmen AKP seçmeninin de yarısından fazlası (yüzde 59,8) asgari ücretin yeterli olmadığı yönünde görüş belirtti.