AKP ve MHP'nin yeni seçim kanununun ardından ilk anket: Millet İttifakı fark attı!

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 12:02
AKP ve MHP'nin yeni seçim kanununun ardından ilk anket: Millet İttifakı fark attı!

AKP ve MHP'nin uzun süredir üstünde çalıştığı ve seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek düzenlemenin de yer aldığı seçim kanunu teklifi Meclis'e geldi. 

Seçim kanununun TBMM'ye sunulması sonrasında ilk anket ORC Araştırma'dan geldi.

AKP ve MHP'nin yeni seçim kanununun ardından ilk anket: Millet İttifakı fark attı!

Araştırmada 06-13 Mart tarihleri arasında 41 ilde 7 bin 290 yurttaşa, "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.

AKP ve MHP'nin yeni seçim kanununun ardından ilk anket: Millet İttifakı fark attı!

Seçmenin verdiği cevaplar sonucunda Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın oy oranını geçti. Genel dağılımda AKP'nin oy oranı yüzde 30'un MHP'nin ise yüzde 9'un altında kaldı. 

İttifak dağılımında ise Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 36,8 olurken, yaklaşık 4 puan fark atan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 40,6 olarak kaydedildi.

AKP ve MHP'nin yeni seçim kanununun ardından ilk anket: Millet İttifakı fark attı!

Seçmenin verdiği cevaplara göre partilerin oy oranı şu şekilde:

•AK PARTİ:%28,1

•CHP:%23,8

•İYİ PARTİ:%16,8

•HDP:%8,9

•MHP:%8,7

•GELECEK:%3,5

•DEVA:%3

•SP:%1,6

•TDP:%1,4

•DP:%1

•YRP:%0,9

•MP:%0,8

•DİĞER:%1,5

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