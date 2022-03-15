AKP ve MHP'nin yeni seçim kanununun ardından ilk anket: Millet İttifakı fark attı!
Seçmenin verdiği cevaplar sonucunda Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın oy oranını geçti. Genel dağılımda AKP'nin oy oranı yüzde 30'un MHP'nin ise yüzde 9'un altında kaldı.
İttifak dağılımında ise Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 36,8 olurken, yaklaşık 4 puan fark atan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 40,6 olarak kaydedildi.
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