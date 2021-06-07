<p>AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar Güney Belde Belediyesi seçim sonuçlarını "Erken seçim çığırtkanlığı yapanlara duyurulur" notuyla paylaştı.&nbsp;</p>
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar Güney Belde Belediyesi seçim sonuçlarını "Erken seçim çığırtkanlığı yapanlara duyurulur" notuyla paylaştı. 

<p>Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AKP'nin yüzde 63.6 oyla kazanmasını "başarı" olarak sununan Mehmet Özhaseki'ye, Siyaset Bilimci Nezih Onur Kuru'nun analiziyle yanıt verdi.</p>
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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AKP'nin yüzde 63.6 oyla kazanmasını "başarı" olarak sununan Mehmet Özhaseki'ye, Siyaset Bilimci Nezih Onur Kuru'nun analiziyle yanıt verdi.

<p>Özhaseki, Twitter hesabından şunları paylaştı: Erken seçim çığırtkanlığı yapanlara duyurulur. Afyonkarahisar Güney Belde Belediyesi Seçim Sonuçları:</p><p><em>Cumhur İttifakı - Erol Karabacak </em></p><p><em>1021 oy - %63.6</em></p><p><em>CHP 29 oy</em></p><p><em>İP 23 oy</em></p><p><em>SP 4 oy</em></p><p><em>Gelecek Partisi 17 oy</em></p><p><em>Yeniden Refah 7 oy</em></p><p><em>BBP 504 oy</em></p>
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Özhaseki, Twitter hesabından şunları paylaştı: Erken seçim çığırtkanlığı yapanlara duyurulur. Afyonkarahisar Güney Belde Belediyesi Seçim Sonuçları:

Cumhur İttifakı - Erol Karabacak

1021 oy - %63.6

CHP 29 oy

İP 23 oy

SP 4 oy

Gelecek Partisi 17 oy

Yeniden Refah 7 oy

BBP 504 oy

<p>Sİyaset Bilimci Nezih Onur Kuru'nun Özhaseki'ye yanıtı sert oldu:</p><p>Cumhur İttifakı Afyon Güney beldesinde 2018’de %72 alırken, 2021’de %63’e gerilemiş. 9 puan düşmüş, %12.5 oy kaybetmiş.</p>
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Sİyaset Bilimci Nezih Onur Kuru'nun Özhaseki'ye yanıtı sert oldu:

Cumhur İttifakı Afyon Güney beldesinde 2018’de %72 alırken, 2021’de %63’e gerilemiş. 9 puan düşmüş, %12.5 oy kaybetmiş.

<p>Erken seçimde %13 oy kaybederseniz, %47’ye geriler, başkanlığı ve iktidarı kaybedersiniz. Duyurulur.<br></p>
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Erken seçimde %13 oy kaybederseniz, %47’ye geriler, başkanlığı ve iktidarı kaybedersiniz. Duyurulur.

<p>Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz, Twitter'dan AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'ye, Siyaset Bilimci Nezih Onur Kuru'nun "başkanlığı ve iktidarı kaybedersiniz" analiziyle yanıt vermesi dikkat çekti.</p>
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Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz, Twitter'dan AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'ye, Siyaset Bilimci Nezih Onur Kuru'nun "başkanlığı ve iktidarı kaybedersiniz" analiziyle yanıt vermesi dikkat çekti.

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