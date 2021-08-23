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“ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında kontrolü ele alan Taliban, başkent Kabil'in de kontrolünü ele geçirdi. Türkiye'nin Afganistan'daki durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Afganistan'dan ayrılmasının mümkün olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise hükümete Afganistan'dan çekilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Sizce Türkiye, Afganistan ile ilgili ne yapmalıdır?” sorusuna “Türkiye Afganistan’dan Çekilmelidir” diyenlerin oranı %72,4 olarak gerçekleşirken; “Türkiye Afganistan’da kalmalıdır” diyenlerin oranı yüzde 27,6 oldu.

Bahçeli’nin açıklamasına katılan MHP seçmeninin oranı ise yüzde 40,2 seviyesinde kalırken; karşı görüşü savunan MHP seçmeninin oranı yüzde 59,8 oldu. Türkiye’nin Afganistan’da kalması gerektiğine en büyük desteği veren AKP seçmeninde bile bu oran yüzde 50’nin altında kalırken; AKP seçmeninin yüzde 50,6’sı Türkiye’nin Afganistan’dan çekilmesi görüşünü savunmakta.