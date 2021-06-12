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Geçtiğimiz haftalarda Milli Takım kampında konuşan Ghezzal, "Beşiktaş'ta kesin kalıyorum diyemem çünkü daha Leicester City ile devam eden sözleşmem var ve kulüpler henüz anlaşmadı. Ben kulüplerin anlaşmalarını istiyorum. İstikrara ihtiyacım var ve Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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