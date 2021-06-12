<p>Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon tekrardan kadrosuna katmak istediği Ghezzal için son dönemde Al Nassr'ın teklifte bulunduğu haberleri üzerine kulüp yetkililerinden açıklama geldi.&nbsp;</p>
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Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon tekrardan kadrosuna katmak istediği Ghezzal için son dönemde Al Nassr'ın teklifte bulunduğu haberleri üzerine kulüp yetkililerinden açıklama geldi. 

<p>Al Nassr yetkilileri Ghezzal'ın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.&nbsp;</p>
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Al Nassr yetkilileri Ghezzal'ın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

<p>Talisca'dan sonra Aboubakar'ı transfer eden Al Nassr'ın Ghezzal'ı da istediği iddia edilmişti. Ancak Al Nassr yetkilileri teklif iddialarını yalanladı.&nbsp;</p>
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Talisca'dan sonra Aboubakar'ı transfer eden Al Nassr'ın Ghezzal'ı da istediği iddia edilmişti. Ancak Al Nassr yetkilileri teklif iddialarını yalanladı. 

<p>Geçtiğimiz haftalarda Milli Takım kampında konuşan Ghezzal, "Beşiktaş'ta kesin kalıyorum diyemem çünkü daha Leicester City ile devam eden sözleşmem var ve kulüpler henüz anlaşmadı. Ben kulüplerin anlaşmalarını istiyorum. İstikrara ihtiyacım var ve Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.</p>
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Geçtiğimiz haftalarda Milli Takım kampında konuşan Ghezzal, "Beşiktaş'ta kesin kalıyorum diyemem çünkü daha Leicester City ile devam eden sözleşmem var ve kulüpler henüz anlaşmadı. Ben kulüplerin anlaşmalarını istiyorum. İstikrara ihtiyacım var ve Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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