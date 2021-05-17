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SEÇİM ANKETİNİ KÖŞESİNE TAŞIDI

Abdulkadir Selvi; bugünkü "Anketten önemli sonuçlar çıktı" başlıklı köşe yazısında, Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar'ın 26 ilde yapılan son seçim anketini paylaştı. Anket sonuçlarına göre, Türkiye'nin en önemli sorunlarının ekonomi ve koronavirüs olduğunu yazan Selvi, "Ancak uzayan pandemi kısıtlamasının ekonomik ve siyasal etkileri daha çok hissedilmeye başlandı" diye yazdı.

Uzayan pandemi nedeniyle, ekonominin bir numara çıkmasının şaşırtıcı olmadığını yazan Selvi, "Peki sizce bu sorunu kim çözer?" sorusuna yüzde 35,4 oranında "AKP" yanıtının verildiğini yazdı.