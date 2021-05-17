<p>Son seçim anketlerinde AKP ve Erdoğan'ın oyları dip yapınca, iktidara yakın isimlerden Abdulkadir Selvi bugün köşesinde iktidara yakın Optimar'ın yaptığı anketi yazdı.<br></p>
1

Son seçim anketlerinde AKP ve Erdoğan'ın oyları dip yapınca, iktidara yakın isimlerden Abdulkadir Selvi bugün köşesinde iktidara yakın Optimar'ın yaptığı anketi yazdı.

<p>Son yapılan seçim anketlerinde AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarının düşüşte oluşu, iktidar medyası tarafından&nbsp;<strong>"algı yönetimi"</strong>&nbsp;olarak nitelendirilmişti. Geçtiğimiz günlerde, yapılan son anketleri köşesine taşıyan AKP'ye yakın isimlerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi,&nbsp;<strong>"Ne yazık ki son dönemde anket firmaları kamuoyunun nabzını tutmaktan ziyade algı operasyonları yapıyorlar"</strong>&nbsp;ifadelerini kullanmıştı.<br></p>
2

Son yapılan seçim anketlerinde AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarının düşüşte oluşu, iktidar medyası tarafından "algı yönetimi" olarak nitelendirilmişti. Geçtiğimiz günlerde, yapılan son anketleri köşesine taşıyan AKP'ye yakın isimlerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ne yazık ki son dönemde anket firmaları kamuoyunun nabzını tutmaktan ziyade algı operasyonları yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

<h3>SEÇİM ANKETİNİ KÖŞESİNE TAŞIDI</h3><p>Abdulkadir Selvi; bugünkü&nbsp;<strong>"Anketten önemli sonuçlar çıktı"</strong>&nbsp;başlıklı köşe yazısında, Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar'ın 26 ilde yapılan son seçim anketini paylaştı. Anket sonuçlarına göre, Türkiye'nin en önemli sorunlarının ekonomi ve koronavirüs olduğunu yazan Selvi,&nbsp;<strong>"Ancak uzayan pandemi kısıtlamasının ekonomik ve siyasal etkileri daha çok hissedilmeye başlandı"</strong>&nbsp;diye yazdı.</p><p>Uzayan pandemi nedeniyle, ekonominin bir numara çıkmasının şaşırtıcı olmadığını yazan Selvi,&nbsp;<strong>"Peki sizce bu sorunu kim çözer?"</strong>&nbsp;sorusuna yüzde 35,4 oranında&nbsp;<strong>"AKP"</strong>&nbsp;yanıtının verildiğini yazdı.</p>
3

SEÇİM ANKETİNİ KÖŞESİNE TAŞIDI

Abdulkadir Selvi; bugünkü "Anketten önemli sonuçlar çıktı" başlıklı köşe yazısında, Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar'ın 26 ilde yapılan son seçim anketini paylaştı. Anket sonuçlarına göre, Türkiye'nin en önemli sorunlarının ekonomi ve koronavirüs olduğunu yazan Selvi, "Ancak uzayan pandemi kısıtlamasının ekonomik ve siyasal etkileri daha çok hissedilmeye başlandı" diye yazdı.

Uzayan pandemi nedeniyle, ekonominin bir numara çıkmasının şaşırtıcı olmadığını yazan Selvi, "Peki sizce bu sorunu kim çözer?" sorusuna yüzde 35,4 oranında "AKP" yanıtının verildiğini yazdı.

<h3>PARTİLERİN OY ORANI</h3><p><strong>"AK Parti’nin oy oranını düşük göstermek için açık artırma açan anket firmaları üzülecek ama kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranı yüzde 39.7 çıkıyor"</strong>&nbsp;diye yazan Selvi,&nbsp;<strong>"CHP’nin oy oranı yüzde 24.1 olurken onu 10.9’la MHP, 10.8’le HDP takip ediyor. Şaşırtıcı olan ise İYİ Parti’nin 9.8’le beşinci sırada gelmesi. Yükseliş içinde olan İYİ Parti açısından bu oranın alt gruplarının iyi incelenmesi gerektiğini düşünüyorum"</strong>&nbsp;ifadelerini kullandı.</p>
4

PARTİLERİN OY ORANI

"AK Parti’nin oy oranını düşük göstermek için açık artırma açan anket firmaları üzülecek ama kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranı yüzde 39.7 çıkıyor" diye yazan Selvi, "CHP’nin oy oranı yüzde 24.1 olurken onu 10.9’la MHP, 10.8’le HDP takip ediyor. Şaşırtıcı olan ise İYİ Parti’nin 9.8’le beşinci sırada gelmesi. Yükseliş içinde olan İYİ Parti açısından bu oranın alt gruplarının iyi incelenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

<h3>EN BEĞENİLEN SİYASETÇİLER</h3><p>Selvi;<strong>&nbsp;'En beğenilen siyasetçiler'</strong>&nbsp;araştırmasında ise Erdoğan'ın yüzde 29,3'le ilk sırada olduğunu yazdı. Erdoğan'ı yüzde 13,4'le Mansur Yavaş'ın takip ettiğini yazan Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun oranının yüzde 8,9 olduğunu köşesine taşıdı. Selvi'nin paylaştığı ankete göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oranı ise yüzde 5,7'de kaldı. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun bu sıralamada Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş'ın arkasında kaldığını yazdı.</p>
5

EN BEĞENİLEN SİYASETÇİLER

Selvi; 'En beğenilen siyasetçiler' araştırmasında ise Erdoğan'ın yüzde 29,3'le ilk sırada olduğunu yazdı. Erdoğan'ı yüzde 13,4'le Mansur Yavaş'ın takip ettiğini yazan Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun oranının yüzde 8,9 olduğunu köşesine taşıdı. Selvi'nin paylaştığı ankete göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oranı ise yüzde 5,7'de kaldı. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun bu sıralamada Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş'ın arkasında kaldığını yazdı.

Video Haberler