Son seçim anketi: Bu sonuç AKP tarihinde bir ilk
MetroPOLL Araştırma şirketi, yurttaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yöneltti.
MetroPOLL Araştırma şirketi, "Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya katılan yurttaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Araştırma şirketinin sahibi Özer Sancar'ın verdiği bilgiye göre, AKP tarihi boyunca ilk kez bir araştırmada, partinin oyunun yüzde 27'ye gerilediği görüldü.
MetroPOLL'ün anketinden; kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan çıkan sonuçlar şöyle:
AKP: %27
CHP: %18,3
İYİ Parti: %10,7
MHP: %8,7
HDP: %8,4
DEVA: %2,2
SP: %1,6
Gelecek Partisi: %1,4
Diğer: %1
Kararsızlar: %8,7
Protesto Oy: %6
Cevap yok: %5,9
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