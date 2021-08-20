<p>Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti.</p>
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti.

<p>Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına demeç verirken ilginç bir diyalog yaşandı.</p>
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Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına demeç verirken ilginç bir diyalog yaşandı.

<p>Forvet transferiyle ilgili görüşleri sorulan Koç, yanıt verirken, bir taraftar "Sörloth" diye bağırarak Norveçli golcünün transferi için çağrıda bulundu.</p>
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Forvet transferiyle ilgili görüşleri sorulan Koç, yanıt verirken, bir taraftar "Sörloth" diye bağırarak Norveçli golcünün transferi için çağrıda bulundu.

<p>Ali Koç, taraftar susmayınca "Bir dakika susar mısın lütfen" yanıtını verdi.</p>
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Ali Koç, taraftar susmayınca "Bir dakika susar mısın lütfen" yanıtını verdi.

<p>Sörloth ve Kolasinac ile ilgili gelen sorulara Koç, "3 senedir birlikteyiz, bir imza atmadan açıklamıyoruz. Arkadaşlarım ya da ben, bir haber sızdırdık mı? Bizim yoğurt yiyişimiz böyle" ifadelerini kullandı.</p>
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Sörloth ve Kolasinac ile ilgili gelen sorulara Koç, "3 senedir birlikteyiz, bir imza atmadan açıklamıyoruz. Arkadaşlarım ya da ben, bir haber sızdırdık mı? Bizim yoğurt yiyişimiz böyle" ifadelerini kullandı.

<p>Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferle ilgili olarak ise, "En az 3, hesabı doğru yapabilirsek 4 transfer olacak. Limitlerle ilgili sorunumuz yok. Sadece UEFA'nın FFP kuralları var ve bunun üzerine çalışıyoruz." derken, Pelkas ile ilgili gelen soruya, "Dedikoduları siz yaratıyorsunuz. Pelkas satılmayacak." dedi.</p>
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferle ilgili olarak ise, "En az 3, hesabı doğru yapabilirsek 4 transfer olacak. Limitlerle ilgili sorunumuz yok. Sadece UEFA'nın FFP kuralları var ve bunun üzerine çalışıyoruz." derken, Pelkas ile ilgili gelen soruya, "Dedikoduları siz yaratıyorsunuz. Pelkas satılmayacak." dedi.

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