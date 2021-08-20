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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferle ilgili olarak ise, "En az 3, hesabı doğru yapabilirsek 4 transfer olacak. Limitlerle ilgili sorunumuz yok. Sadece UEFA'nın FFP kuralları var ve bunun üzerine çalışıyoruz." derken, Pelkas ile ilgili gelen soruya, "Dedikoduları siz yaratıyorsunuz. Pelkas satılmayacak." dedi.