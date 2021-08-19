Attığı gol sonrası sevincini formadaki Fenerbahçe armasını öperek göstermek istedi. Ancak Muhammed burada formanın azizliğine uğradı. Armayı öpmek isteyen Muhammed'in şaşkınlığı ekrana yansıdı. Diğer Fenerbahçe formalarına göğüste olan arma sarı lacivertlilerin üçüncü formasında zemine yayılmış durumda. Arkada da renkli logo bulunuyor.
Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya ilk Avrupa maçında golle tanıştı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Helsinki ile yaptığı karşılaşmaya 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya damga vurdu.
Fenerbahçe’nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında sarı-lacivertli formayla ilk kez Avrupa maçına çıkarken, karşılaşmanın da tek golünü atarak takımını galibiyete taşıdı.
Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe formasını Avrupa’da giydiği ilk maçında golle tanıştı. 20 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa maçına HJK Helsinki karşısında çıkarken, şık bir golle Avrupa arenasına başladı. Müsabakanın 62. dakikasında Mesut Özil’in yerine oyuna giren Muhammed, 65. dakikada 2 rakibini ekarte ederek uzaktan sert bir şutla topu filelere göndermeyi başardı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, genç futbolcuyu tezahüratlarla alkışladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Helsinki ile yaptığı karşılaşmaya 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya damga vurdu.
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