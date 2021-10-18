Alışveriş esnasında sıklıkla karşılaşılan o yazıya dikkat: Hukuki geçerliliği yok!

ZARAR KARŞILANMAZSA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURABİLECEK

Tüketicilere de bu konuda güvence sağlandığını belirten Tekışık, “Günlük hayatta böyle bir durumla karşılaşan kişi, öncelikle mağaza görevlisini durumdan haberdar ederek eğer mümkünse tutanak tutturmalıdır. Müesseseden zararın karşılanması talep edilmelidir. Şayet müessese bu zararı karşılamayı kabul etmez ve karşı çıkarsa Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulabilir. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurularak zararın tazmin edilmesi istenebilir. Böyle bir durumla karşılaşan kişi mutlaka profesyonel bir yardım almalıdır. Bildiğimiz üzere hukuk çok geniş bir alandır. Olaylar birbirlerine çok benzese dahi ufacık bir fark, belki dikkatimizi çekmeyen küçük bir detay davanın seyrini değiştirebilmektedir. İşte tam da bu yüzden; doğru bir yol izleyebilmek ve daha sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için profesyonel yardım almalıdır” diye konuştu.