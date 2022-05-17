Allah Yazdıysa Bozsun filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 02:50
<p><strong>"Allah Yazdıysa Bozsun"</strong>un yönetmen koltuğunda <strong>Barış Yöş</strong> oturuyor.<strong> Romantik komedi filminin</strong> senaryosu ise <strong>Gökçe Tezdoğan ve Gökhan Yıldız’a</strong> ait. Filmin yapımcılığını Lara1 Yapım kurucusu Ferit Turan üstleniyor. Filmin başrollerini <strong>Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznur Serçeler</strong> paylaşırken, oyuncu kadrosunda ayrıca <strong>Pelin Öztekin, Emre Dinler, Merve Sarıtaş, Emre Bulut, Walison Fonseca</strong> ve usta oyuncular <strong>Nurseli İdiz ile Köksal Engür</strong> de yer alıyor. </p> <p>İşte Allah Yazdıysa Bozsun hakkında tüm ayrıntılar…</p>

"Allah Yazdıysa Bozsun"un yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Romantik komedi filminin senaryosu ise Gökçe Tezdoğan ve Gökhan Yıldız’a ait. Filmin yapımcılığını Lara1 Yapım kurucusu Ferit Turan üstleniyor. Filmin başrollerini Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznur Serçeler paylaşırken, oyuncu kadrosunda ayrıca Pelin Öztekin, Emre Dinler, Merve Sarıtaş, Emre Bulut, Walison Fonseca ve usta oyuncular Nurseli İdiz ile Köksal Engür de yer alıyor. 

İşte Allah Yazdıysa Bozsun hakkında tüm ayrıntılar…

<p>Allah Yazdıysa Bozsun, rüyasında arkadaşının nişanlısıyla evlendiğini gören genç bir kadının hikayesini konu ediyor.</p>

Allah Yazdıysa Bozsun, rüyasında arkadaşının nişanlısıyla evlendiğini gören genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

<p>Irmak, aşkta yüzü gülmeden 30'lu yaşlarına gelen genç bir kadındır. Onun hayatı, ilk defa kaldığı bir evde yastığının altına anahtar koymasıyla bambaşka bir hal alır.</p>

Irmak, aşkta yüzü gülmeden 30'lu yaşlarına gelen genç bir kadındır. Onun hayatı, ilk defa kaldığı bir evde yastığının altına anahtar koymasıyla bambaşka bir hal alır.

<p>Rüyasında en yakın arkadaşı olan Eliz'in nişanlısı Burak ile evlendiğini gören Irmak, bu korkunç rüyayı aklından çıkarmaya çalışır.</p>

Rüyasında en yakın arkadaşı olan Eliz'in nişanlısı Burak ile evlendiğini gören Irmak, bu korkunç rüyayı aklından çıkarmaya çalışır.

<p> Ancak rüyada gördüklerinin akabinde Irmak kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.</p>

 Ancak rüyada gördüklerinin akabinde Irmak kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.

<p><strong>OYUNCULAR</strong> </p> <p>*Gonca Vuslateri</p> <p>*Burak Yamantürk</p>

OYUNCULAR 

*Gonca Vuslateri

*Burak Yamantürk

<p>*Öznur Serçeler</p>

*Öznur Serçeler

<p>*Nurseli İdiz</p>

*Nurseli İdiz

<p>*Köksal Engür</p>

*Köksal Engür

<p>*Pelin Öztekin</p>

*Pelin Öztekin

<p>*Merve Sarıtaş</p>

*Merve Sarıtaş

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