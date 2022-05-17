Allah Yazdıysa Bozsun filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

"Allah Yazdıysa Bozsun"un yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Romantik komedi filminin senaryosu ise Gökçe Tezdoğan ve Gökhan Yıldız’a ait. Filmin yapımcılığını Lara1 Yapım kurucusu Ferit Turan üstleniyor. Filmin başrollerini Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznur Serçeler paylaşırken, oyuncu kadrosunda ayrıca Pelin Öztekin, Emre Dinler, Merve Sarıtaş, Emre Bulut, Walison Fonseca ve usta oyuncular Nurseli İdiz ile Köksal Engür de yer alıyor.

İşte Allah Yazdıysa Bozsun hakkında tüm ayrıntılar…