<p>Almanya son yılların en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor.<br></p>
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Almanya son yılların en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor.

<p>Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.</p>
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Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.

<p>Alman Haber Ajansının (DPA) Koblenz polis sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Rheinland-Pfalz eyaletindeki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye çıktı.<br></p>
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Alman Haber Ajansının (DPA) Koblenz polis sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Rheinland-Pfalz eyaletindeki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye çıktı.

<p>Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.</p>
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Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

<p>Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.<br></p>
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Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

<p>Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.<br></p>
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Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.

<p>İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.</p>
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İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.

<p>Bölgeden, ajanslara düşen fotoğraflarda afetin büyüklüğünün gözler önüne seren kareler düşmeye devam ediyor.</p>
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Bölgeden, ajanslara düşen fotoğraflarda afetin büyüklüğünün gözler önüne seren kareler düşmeye devam ediyor.

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