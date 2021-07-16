Video Haberler
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi
- TEM Otoyolu’nda TIR devrildi! Uzun kuyruklar oluştu
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı