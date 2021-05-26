<p>Altınordu'yu 1-0 malup eden Altay, Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 3. ekip oldu.&nbsp;</p>
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Altınordu'yu 1-0 malup eden Altay, Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 3. ekip oldu. 

<p>İzmir ekibi Altay 18 senenin ardından Süper Lig'e geri döndü.&nbsp;</p>
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İzmir ekibi Altay 18 senenin ardından Süper Lig'e geri döndü. 

<p>Altaylı taraftarlar Süper Lig'e dönüşü İzmir sokaklarında kutladı.&nbsp;</p>
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Altaylı taraftarlar Süper Lig'e dönüşü İzmir sokaklarında kutladı. 

<p>İşte o görüntüler...&nbsp;</p>
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İşte o görüntüler... 

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