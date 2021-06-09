<p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;">Sezonun son haftalarında oynamaması hayli tartışma konusu olan Aboubakar, dün resmen Al Nasr'a transfer oldu.&nbsp;</p>
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Sezonun son haftalarında oynamaması hayli tartışma konusu olan Aboubakar, dün resmen Al Nasr'a transfer oldu. 

<p>Transferin ardından 2017-2019 yılları arasında Beşiktaş formasını terleten Talisca'nın 13 Aralık tarihinde paylaştığı fotoğraf gündeme geldi.&nbsp;</p>
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Transferin ardından 2017-2019 yılları arasında Beşiktaş formasını terleten Talisca'nın 13 Aralık tarihinde paylaştığı fotoğraf gündeme geldi. 

<p>Aboubakar ile olan fotoğrafını paylaşan Talisca "Yakında birlikteyiz" notunu kartal emojisiyle süsleyerek paylaşmıştı.&nbsp;</p>
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Aboubakar ile olan fotoğrafını paylaşan Talisca "Yakında birlikteyiz" notunu kartal emojisiyle süsleyerek paylaşmıştı. 

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