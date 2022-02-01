Ankette açıklandı: Yurttaşlar Süleyman Soylu'ya inanmıyor

24 - 29 Ocak 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.102 kişiyle yapılan ankette seçmenin siyasi tercihinin yanı sıra "Hükümetin, CHP’li Büyükşehir Belediyelerinin hizmetlerini engellediğini düşünüyor musunuz?" ve "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin bilinçli olarak işe alındığı” iddiasına katılıyor musunuz?" diye soruldu