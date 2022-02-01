Ankette açıklandı: Yurttaşlar Süleyman Soylu'ya inanmıyor

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 15:36
Ankette açıklandı: Yurttaşlar Süleyman Soylu'ya inanmıyor

AREA Araştırma Türkiye Siyasi Gündem Araştırmasını yayımlandı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve ocak ayı gündem konularıyla ilgili kanaatleri yer aldı.

Ankette açıklandı: Yurttaşlar Süleyman Soylu'ya inanmıyor

24 - 29 Ocak 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.102 kişiyle yapılan ankette seçmenin siyasi tercihinin yanı sıra "Hükümetin, CHP’li Büyükşehir Belediyelerinin hizmetlerini engellediğini düşünüyor musunuz?" ve "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin bilinçli olarak işe alındığı” iddiasına katılıyor musunuz?" diye soruldu

Ankette açıklandı: Yurttaşlar Süleyman Soylu'ya inanmıyor

Seçmenlerin, "Hükümetin, CHP’li Büyükşehir Belediyelerinin hizmetlerini engellediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna cevabı dikkat çekti. 

AKP'li seçmenlerin bile yüzde 18,7'si evet derken, ortalama yüzde 53,4'lük kısım iktidarın CHP'li belediyelerin hizmetlerinin engellendiğini düşünüyor.

Ankette açıklandı: Yurttaşlar Süleyman Soylu'ya inanmıyor

İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığı iddiası nedeniyle İBB hakkında özel teftiş başlatmıştı.

Ankette açıklandı: Yurttaşlar Süleyman Soylu'ya inanmıyor

Seçmenlere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin bilinçli olarak işe alındığı” iddiasına katılıyor musunuz? diye soruldu.

AKP'li seçmenin yüzde 35,1 Soylu'nun iddiasına katılmadı. 

Siyasi parti tercihlerine göre dağılım göz önünde bulundurulduğunda ortalama yüzde 58,2 Soylu'nun “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin bilinçli olarak işe alındığı” iddiasına katılmıyor.


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