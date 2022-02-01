Ankette açıklandı: Yurttaşlar Süleyman Soylu'ya inanmıyor
24 - 29 Ocak 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.102 kişiyle yapılan ankette seçmenin siyasi tercihinin yanı sıra "Hükümetin, CHP’li Büyükşehir Belediyelerinin hizmetlerini engellediğini düşünüyor musunuz?" ve "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin bilinçli olarak işe alındığı” iddiasına katılıyor musunuz?" diye soruldu
Seçmenlere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin bilinçli olarak işe alındığı” iddiasına katılıyor musunuz? diye soruldu.
AKP'li seçmenin yüzde 35,1 Soylu'nun iddiasına katılmadı.
Siyasi parti tercihlerine göre dağılım göz önünde bulundurulduğunda ortalama yüzde 58,2 Soylu'nun “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin bilinçli olarak işe alındığı” iddiasına katılmıyor.
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