Anksiyete bozukluğunun belirtileri ve tedavi yöntemleri

Anksiyete, halk arasında kaygı bozukluğu adıyla biliniyor. Psikolojik bir rahatsızlık olan kaygı bozukluğunun, günlük hayatta ara sıra yaşanması olağan görülüyor; çünkü zaman içerisinde karşı karşıya kalınan olaylardan ötürü kişi endişelenebiliyor ya da gelecek ile ilgili maddi-manevi anlamda kaygılar duyulabiliyor. Günlük yaşamda kaygı duymak her ne kadar normal olsa da, dozunda bir aşırılık mevcutsa o zaman tıbbi bir hastalık olarak değerlendiriliyor.

Anksiyete bozukluğu olan kişilerde, yoğun, sürekli devam eden bir endişe hali ve günlük hayatta rastlanılan durumlara karşı korku bulunuyor. Panik atak krizleriyle de kendini gösterebiliyor. Bu duyulan aşırı endişe, kaygı, panik durumu günlük aktivitelerin süregelmesini sekteye uğratıyor. Bu durumun kontrol edilmesi ve yönetilmesi zor olduğu gibi, zaman öngörüsünde de bulunulamıyor. Bu halin belirtileri çocukluk, gençlik yıllarında başlayıp yetişkinliğe kadar devam edebiliyor. Yetişkinlik döneminin ardından azalma eğiliminde olduğu da biliniyor.

Anksiyete bozukluklarının kendi içinde; sosyal anksiyete bozukluğu, ayrılık anksiyetesi, spesifik fobiler, genelleştirilmiş anksiyete gibi bölümleri de bulunuyor. Bu bağlamda kişi sadece bir değil birden fazla anksiyete bozukluğundan muzdarip olabiliyor. Bazen tıbbi bir tedavi ile çözüme ulaşılması gerekebiliyor.