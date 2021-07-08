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İLK KEZ GELİYORLAR

Almanya'dan tatile gelen bankacı Marvin Star, Antalya'yı internetten araştırdıktan sonra gelmek istediğini belirterek, "Antalya'ya ilk kez geliyorum ve bir hafta kalacağım. Güzel bir şehir, pandemi önlemlerinin de üst seviyede olduğunu gördük. Güzel bir tatil yapıp ülkemize döneceğiz" diye konuştu.

Almanya'dan ilk kez Antalya'ya gelen hemşire Katherina May ise kentin denizi ve güneşi ile ilgili olumlu bilgiler aldığını ifade ederek, "Güvende ve güzel bir tatil yapmak istiyoruz" dedi.