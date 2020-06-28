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Ormanda 98 metrekarelik alana inşa edilen eve, çatıdan
giriliyor. 15 ton ağırlığında, 2 oda, bir salon ve banyodan oluşan evde,
tavanda yer alması gereken eşyalar tabanda, tabanda olması gereken koltuk,
halı, yatak gibi eşyalar da tavanda bulunuyor.
İç hazırlıkları devam eden "ters ev", tamamlandığında yerli ve
yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
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