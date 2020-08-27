ABD’li araştırmacılar Antarktika'daki buz tabakalarının yaklaşık yüzde 60'ının iklim değişikliği nedeniyle kırılma tehlikesi altında olduğunu açıkladı. Bilim insanları, Antarktika’daki buz sahanlığının okyanus akışını yavaşlattığını, ancak tabakaların çökmesiyle deniz seviyesinde yükselme olacağını ve kıyılarda bulunan pek çok yerleşim alanın sular altında kalabileceğini belirtti.
BUZUL KAYBI VE DENİZ SEVİYESİNDE YÜKSELME MEYDANA GELEBİLİR
Bu durum ise, Antarktika buzul seviyesinin azalmasını ve deniz seviyesinin yükselme riskini beraberinde getiriyor.
Araştırmacılar Antarktika'daki bu sahanlığının yüzen uzantılarının, buzun okyanusa akışını yavaşlatmaya yardımcı olduğu, ancak tabakaların çökmesi durumda, eriyen buzulların okyanuslara akışının hızlanacağını açıkladı.
Nature dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, potansiyel olarak buz tabakasının çökmesinin tetiklendiği "hidrofraktüre" duyarlı alanlar haritalandı. Araştırmacılar, bu sürecin daha önceki çalışmalarda tahmin edilenden daha kısa sürede daha fazla Antarktika buzulunun kaybedilebileceği konusunda uyardı. Söz konusu çalışma, bilim adamlarının Dünya'nın 1994'ten beri yüzeyinden 28 triyon ton buz kaybettiğine dair son açıklamasının ardından geldi.
ONLARCA YILLIK BİR SÜRECİN ARDINDAN OLUŞTU
Hidrofraktür olayı, yalnızca buz tabakasının yüzeyi eriyik su ile doluysa meydana geliyor. Büyük eriyik su havuzları, Antarktika'nın birçok bölgesinde onlarca yıldır bir buz tabakasının çökmesine neden olmadan var oldu çünkü suyun yüzey çatlaklarına akışı yavaş veya yeniden donuyor.
YÜZYILIN SONUNDA DENİZ SEVİYESİNİN 1 METRE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR
Araştırmacılar, söz konusu kırılmalar nedeniyle deniz seviyesinin yüzyılın sonunda bir metre yükselebileceğini ve bu durumun su seviyesinin alçak olduğu alanların sular altında kalmasına ve çeşitli ekolojk problemleri beraberinde getirebileceğini açıkladı.
Kaynak: NTV
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