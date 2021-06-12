<p>İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin o sırada evde bulunan sevgilisi Burak Ercan çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.</p>
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İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin o sırada evde bulunan sevgilisi Burak Ercan çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

<p>Şüpheli Ercan'ın hakimlik sorgusunda Ukraynalı modelin daha önceden de intihar girişiminde bulunduğunu söylediği ve balkondan kendisini aniden attığını iddia ettiği öğrenildi.</p>
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Şüpheli Ercan'ın hakimlik sorgusunda Ukraynalı modelin daha önceden de intihar girişiminde bulunduğunu söylediği ve balkondan kendisini aniden attığını iddia ettiği öğrenildi.

<p>Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Burak Ercan burada savcılığa ifade verdi.&nbsp;&nbsp;</p><p>Savcılık tutuklama talebiyle şüpheli Ercan'ı hakimliğe sevk etti.</p>
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Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Burak Ercan burada savcılığa ifade verdi.  

Savcılık tutuklama talebiyle şüpheli Ercan'ı hakimliğe sevk etti.

<p><strong>"ELLERİMDEN KAYIP DÜŞTÜ"</strong></p><p>Ercan'ın hakimlik sorgusunda Anzelika Sraufant'ın uyuşturucu almak için M.A.'yı çağırdığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Sraufant'ın kendisini balkondan aşağıya attığını iddia etti.</p>
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"ELLERİMDEN KAYIP DÜŞTÜ"

Ercan'ın hakimlik sorgusunda Anzelika Sraufant'ın uyuşturucu almak için M.A.'yı çağırdığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Sraufant'ın kendisini balkondan aşağıya attığını iddia etti.

<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x81wtkz?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x81wtkz?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div><p>Şüpheli Ercan'ın şu beyanı verdiği öğrenildi: Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü.</p>
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Şüpheli Ercan'ın şu beyanı verdiği öğrenildi: Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü.

<p><strong>İNTİHAR İDDİASI</strong></p><p>Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca kez bileklerini keserek fotoğraflar attı.&nbsp;</p>
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İNTİHAR İDDİASI

Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca kez bileklerini keserek fotoğraflar attı. 

<p><strong>CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ</strong></p><p>Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Burak Ercan'ın "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.</p>
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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Burak Ercan'ın "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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