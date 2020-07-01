ABD merkezli teknoloji şirketi Apple Türkiye'de sattığı iPhone modellerine 1 Temmuz itibari ile zam yaptı. İşte zam sonrası model model iPhone'ların Türkiye fiyatları...
Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. ABD merkezli şirket 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile iPhone modellerinin fiyatlarını yüzde 10'a varan oranlarda artırdı.
Zam sonrası en pahalı iPhone'un fiyatı 16 bin 249 TL oldu. Bugün itibari ile zamlı iPhone fiyatları şöyle...
13 inç MacBook Pro'nun fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, 16 inç MacBook Pro da zamlandı.
Başlangıç fiyatı 18 bin 299 TL olan 16 inç MacBook Pro, zam sonrasu 20 bin 199 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
En dikkat çekici zamlardan biri de Mac Pro tarafında yaşandı. Zira daha önce satış fiyatı 42.999 lira olan kule tipi Mac Pro, tam 9200 lira zamlanarak 52.199 liradan satılmaya başlandı.
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