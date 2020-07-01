12

13 inç MacBook Pro'nun fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, 16 inç MacBook Pro da zamlandı.

Başlangıç fiyatı 18 bin 299 TL olan 16 inç MacBook Pro, zam sonrasu 20 bin 199 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

En dikkat çekici zamlardan biri de Mac Pro tarafında yaşandı. Zira daha önce satış fiyatı 42.999 lira olan kule tipi Mac Pro, tam 9200 lira zamlanarak 52.199 liradan satılmaya başlandı.