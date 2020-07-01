<p><strong>ABD merkezli teknoloji şirketi Apple Türkiye'de sattığı iPhone modellerine 1 Temmuz itibari ile zam yaptı. İşte zam sonrası model model iPhone'ların Türkiye fiyatları...</strong></p><p>Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. ABD merkezli şirket 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile iPhone&nbsp; modellerinin fiyatlarını yüzde 10'a varan oranlarda artırdı.</p><p>Zam sonrası en pahalı iPhone'un fiyatı 16 bin 249 TL oldu. Bugün itibari ile zamlı iPhone fiyatları şöyle...&nbsp;</p>
1

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple Türkiye'de sattığı iPhone modellerine 1 Temmuz itibari ile zam yaptı. İşte zam sonrası model model iPhone'ların Türkiye fiyatları...

Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. ABD merkezli şirket 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile iPhone  modellerinin fiyatlarını yüzde 10'a varan oranlarda artırdı.

Zam sonrası en pahalı iPhone'un fiyatı 16 bin 249 TL oldu. Bugün itibari ile zamlı iPhone fiyatları şöyle... 

<p>iPhone 11 Pro Max başlangıç fiyatı 11.999 TL'den 13.199 TL'ye çıktı&nbsp;<br></p>
2

iPhone 11 Pro Max başlangıç fiyatı 11.999 TL'den 13.199 TL'ye çıktı 

<p>iPhone 11 Pro başlangıç fiyatı 10.999 TL'den 11.999 TL'ye çıktı&nbsp;</p>
3

iPhone 11 Pro başlangıç fiyatı 10.999 TL'den 11.999 TL'ye çıktı 

<p>iPhone 11 başlangıç fiyatı 7.299 TL'den 7.999 TL'ye çıktı&nbsp;<br></p>
4

iPhone 11 başlangıç fiyatı 7.299 TL'den 7.999 TL'ye çıktı 

<p>iPhone XR başlangıç fiyatı 6.499 TL'den 7.099 TL'ye çıktı&nbsp;<br></p>
5

iPhone XR başlangıç fiyatı 6.499 TL'den 7.099 TL'ye çıktı 

<p>iPhone 11 Pro Max 512 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 16.349 TL oldu.&nbsp;</p>
6

iPhone 11 Pro Max 512 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 16.349 TL oldu. 

<p>iPhone 11 Pro 256 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 9.299 TL oldu.&nbsp;<br></p>
7

iPhone 11 Pro 256 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 9.299 TL oldu. 

<p>Geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkarılan&nbsp; iPhone SE 2020 modelinin fiyatında bir artış yapılmadı. Cihazın fiyatı 5.299 TL olarak kalmaya devam ediyor.</p>
8

Geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkarılan  iPhone SE 2020 modelinin fiyatında bir artış yapılmadı. Cihazın fiyatı 5.299 TL olarak kalmaya devam ediyor.

<p>Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni 11 inç iPad Pro'nun modelinin başlangıç fiyatı 6 bin 399 TL'den 6 bin 699 TL'ye yükseldi.<br></p>
9

Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni 11 inç iPad Pro'nun modelinin başlangıç fiyatı 6 bin 399 TL'den 6 bin 699 TL'ye yükseldi.

<p>3'üncü nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı da 3 bin 999 TL'den 4 bin 199 TL'ye yükseldi.</p><p>iPad mini'nin fiyatı 3 bin 199 TL'den 3.399 TL'ye, iPad 10.2 inç modeli de 2 bin 499 TL'den 2 bin 799 TL'ye yükseldi.</p>
10

3'üncü nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı da 3 bin 999 TL'den 4 bin 199 TL'ye yükseldi.

iPad mini'nin fiyatı 3 bin 199 TL'den 3.399 TL'ye, iPad 10.2 inç modeli de 2 bin 499 TL'den 2 bin 799 TL'ye yükseldi.

<p>Daha önce 7 bin999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8 bin 699 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.&nbsp;<br></p>
11

Daha önce 7 bin999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8 bin 699 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı. 

<p>13 inç MacBook Pro'nun fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, 16 inç MacBook Pro da zamlandı.</p><p>Başlangıç fiyatı 18 bin 299 TL olan 16 inç MacBook Pro, zam sonrasu 20 bin 199 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.</p><p>En dikkat çekici zamlardan biri de Mac Pro tarafında yaşandı. Zira daha önce satış fiyatı 42.999 lira olan kule tipi Mac Pro, tam 9200 lira zamlanarak 52.199 liradan satılmaya başlandı.</p>
12

13 inç MacBook Pro'nun fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, 16 inç MacBook Pro da zamlandı.

Başlangıç fiyatı 18 bin 299 TL olan 16 inç MacBook Pro, zam sonrasu 20 bin 199 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

En dikkat çekici zamlardan biri de Mac Pro tarafında yaşandı. Zira daha önce satış fiyatı 42.999 lira olan kule tipi Mac Pro, tam 9200 lira zamlanarak 52.199 liradan satılmaya başlandı.

14

Video Haberler