Apple yeni MacBook Pro ve AirPods'u tanıttı... İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

TÜRKİYE FİYATLARINDA SON DURUM

AirPods aynı zamanda FaceTime aramalarında net ve doğal iletişim sağlayan ve Full HD ses kalitesi sunan üstün konuşma codec’i AAC-ELD’ye sahip. Apple AirPods'un Türkiye'de 1.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağını duyurdu. Yeni MacBook Pro'nun fiyatları ise 24 bin lira ile 40 bin arasında değişiyor.

iPhone benzeri ekran çentiği ile gelen yeni MacBook Pro buna rağmen FaceID özelliğine ev sahipliği yapmıyor. True Tone sensörüne ve 1080P kayıt yetenekli bir webcame sahip olan cihaz artan port sayısı ile ilgi görmeyi başarıyor.

Kaynak: HaberGlobal