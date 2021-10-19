Apple yeni MacBook Pro ve AirPods'u tanıttı... İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı
Apple, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte iki yeni çip tanıttı. Apple, M1 Pro ve M1 Max isimli iki yeni çip tanıttı.
Apple CEO'su Tim Cook'un "Bugün iki önemli alana odaklanıyoruz; müzik ve Mac' sözleri ile start verdiği Unleashed etkinliği kapsamında tanıtılan ilk ürün HomePod Mini oldu.
Ürünün sarı, turuncu ve mavi renk seçenekleri ile geleceği açıklandı. HomePod Mini'nin ABD'de 99 dolardan başlayan fiyatlar ile Kasım ayı itibari ile satışa çıkacağı açıklandı.
Su geçirmez özelliği de bulunan 3.'üncü nesil AirPods ABD'de 179 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacak.
TÜRKİYE FİYATLARINDA SON DURUM
AirPods aynı zamanda FaceTime aramalarında net ve doğal iletişim sağlayan ve Full HD ses kalitesi sunan üstün konuşma codec’i AAC-ELD’ye sahip. Apple AirPods'un Türkiye'de 1.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağını duyurdu. Yeni MacBook Pro'nun fiyatları ise 24 bin lira ile 40 bin arasında değişiyor.
iPhone benzeri ekran çentiği ile gelen yeni MacBook Pro buna rağmen FaceID özelliğine ev sahipliği yapmıyor. True Tone sensörüne ve 1080P kayıt yetenekli bir webcame sahip olan cihaz artan port sayısı ile ilgi görmeyi başarıyor.
Kaynak: HaberGlobal
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