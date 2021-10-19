Apple yeni MacBook Pro ve AirPods'u tanıttı... İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 16:19
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple Unleashed etkinliğinde yeni ürünleri Macbook Pro ve 3. nesil AirPods ile HomePod Mini'yi tanıttı. Ürünlerin özellikleri ve Türkiye fiyatları da belli oldu.</span></p>

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple Unleashed etkinliğinde yeni ürünleri Macbook Pro ve 3. nesil AirPods ile HomePod Mini'yi tanıttı. Ürünlerin özellikleri ve Türkiye fiyatları da belli oldu.

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Apple’ın ‘Unleashed’ etkinliğinde şirketin yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarını, yeni Mac mini bilgisayarını ve kulaklıklarının üçüncü nesil versiyonu AirPods Pro 3. Nesil’i görücüye çıkarıldı.</span></p>

Apple’ın ‘Unleashed’ etkinliğinde şirketin yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarını, yeni Mac mini bilgisayarını ve kulaklıklarının üçüncü nesil versiyonu AirPods Pro 3. Nesil’i görücüye çıkarıldı.

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Apple, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte iki yeni çip tanıttı. Apple, M1 Pro ve M1 Max isimli iki yeni çip tanıttı.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Apple CEO'su Tim Cook'un "Bugün iki önemli alana odaklanıyoruz; müzik ve Mac' sözleri ile start verdiği Unleashed etkinliği kapsamında tanıtılan ilk ürün HomePod Mini oldu.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Ürünün sarı, turuncu ve mavi renk seçenekleri ile geleceği açıklandı. HomePod Mini'nin ABD'de 99 dolardan başlayan fiyatlar ile Kasım ayı itibari ile satışa çıkacağı açıklandı.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Su geçirmez özelliği de bulunan 3.'üncü nesil AirPods ABD'de 179 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacak.</span></p>

Apple, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte iki yeni çip tanıttı. Apple, M1 Pro ve M1 Max isimli iki yeni çip tanıttı.

Apple CEO'su Tim Cook'un "Bugün iki önemli alana odaklanıyoruz; müzik ve Mac' sözleri ile start verdiği Unleashed etkinliği kapsamında tanıtılan ilk ürün HomePod Mini oldu.

Ürünün sarı, turuncu ve mavi renk seçenekleri ile geleceği açıklandı. HomePod Mini'nin ABD'de 99 dolardan başlayan fiyatlar ile Kasım ayı itibari ile satışa çıkacağı açıklandı.

Su geçirmez özelliği de bulunan 3.'üncü nesil AirPods ABD'de 179 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacak.

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Yeni nesil AirPods, kullanıcısına 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım olanağı tanıyor. Yeni kulaklık sesi canlı olarak ayarlayabilen Adaptif EQ özelliği ile dikkat çekiyor.</span></p>

Yeni nesil AirPods, kullanıcısına 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım olanağı tanıyor. Yeni kulaklık sesi canlı olarak ayarlayabilen Adaptif EQ özelliği ile dikkat çekiyor.

<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: " data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">TÜRKİYE FİYATLARINDA SON DURUM</span></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">AirPods aynı zamanda FaceTime aramalarında net ve doğal iletişim sağlayan ve Full HD ses kalitesi sunan üstün konuşma codec’i AAC-ELD’ye sahip. Apple AirPods'un Türkiye'de 1.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağını duyurdu. Yeni MacBook Pro'nun fiyatları ise 24 bin lira ile 40 bin arasında değişiyor.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">iPhone benzeri ekran çentiği ile gelen yeni MacBook Pro buna rağmen FaceID özelliğine ev sahipliği yapmıyor. True Tone sensörüne ve 1080P kayıt yetenekli bir webcame sahip olan cihaz artan port sayısı ile ilgi görmeyi başarıyor.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Kaynak: HaberGlobal</span></p>

TÜRKİYE FİYATLARINDA SON DURUM

AirPods aynı zamanda FaceTime aramalarında net ve doğal iletişim sağlayan ve Full HD ses kalitesi sunan üstün konuşma codec’i AAC-ELD’ye sahip. Apple AirPods'un Türkiye'de 1.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağını duyurdu. Yeni MacBook Pro'nun fiyatları ise 24 bin lira ile 40 bin arasında değişiyor.

iPhone benzeri ekran çentiği ile gelen yeni MacBook Pro buna rağmen FaceID özelliğine ev sahipliği yapmıyor. True Tone sensörüne ve 1080P kayıt yetenekli bir webcame sahip olan cihaz artan port sayısı ile ilgi görmeyi başarıyor.

Kaynak: HaberGlobal

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