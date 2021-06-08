2

FACETIME DEĞİŞİYOR

Apple geçen sonbaharda duyurduğu uzaysal ses sistemi (spatial audio) yeni iOS 15'le birlikte Facetime'a geliyor. Apple'ın görüntülü konuşma platformu Facetime'da etkileşimin gerçekliği artırılacak.

Şirketin iddiasına göre konuştuğunuz biriyle aynı odada gibi hissedeceksiniz. Konuşanın telefona konumu sizin ekranınızda bir ikon olarak çıkacak ve sesi bulunduğu pozisyona göre sürekli olarak değişecek.

Ayrıca makine öğrenmesiyle desteklenen Facetime dışarıdaki sesleri engelleyece ve çok net bir iletişime aracılık edecek.

Son olarak FaceTime'a SharePlay adındaki bir özellik getiriliyor. Böylece biriyle konuşurken bir müzik ya da film paylaşımı yapabileceksiniz. Apple, şu anda bu özellik için Disney Plus, Hulu ve HBO Max'le iletişime geçtiklerini belirtti.