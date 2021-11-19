Araba alacaklar dikkat! Dev otomotiv şirketi Honda o sorunu çözdü
Japon otomotiv devinden yapılan açıklamada, Saitama eyaletindeki 2 ve Mie eyaletindeki 1 fabrikada üretim faaliyetlerinin Aralık ayı başı itibariyle normale döneceği belirtildi.
Bir diğer otomobil üreticisi Toyota da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Japonya'daki tüm fabrikalarının 7 aylık aradan sonra ilk kez Aralık ayında normal faaliyetlerine devam edeceğini duyurmuştu.
Küresel kriz
Elektrikli araçlardan robotlara, ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar birçok alanda kullanılan çiplerin arzında son dönemde yetersizlik yaşanmış, teknoloji ile ilişkili birçok sektörde üretimde aksamalar meydana gelmişti. Otomotiv üreticileri de çip krizi nedeniyle üretimlerini azaltmış ya da kısmen askıya almıştı.
Japonya'nın çip tedarikini güvence altına almak için çıkış yolu aradığı kamuoyuna yansırken, son olarak Tayvanlı çip üreticisi TSMC'nin Japonya'nın Kumamoto eyaletinde yeni bir fabrika kuracağı açıklanmıştı. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan TSMC'nin tesis inşaatına 2022'de başlamasının planlandığını belirtilirken, üretimin ise 2024'ün sonunda başlayacağı kaydedilmişti.
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