Araba alacaklar dikkat! Dev otomotiv şirketi Honda o sorunu çözdü

Japon otomotiv devinden yapılan açıklamada, Saitama eyaletindeki 2 ve Mie eyaletindeki 1 fabrikada üretim faaliyetlerinin Aralık ayı başı itibariyle normale döneceği belirtildi.

Bir diğer otomobil üreticisi Toyota da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Japonya'daki tüm fabrikalarının 7 aylık aradan sonra ilk kez Aralık ayında normal faaliyetlerine devam edeceğini duyurmuştu.

