Honda Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor
Türkiye'deki otomobil üretimini sonlandıracağını açıklayan Honda, Gebze'deki üretim tesisine dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, Gebze'de yer alan üretim tesislerinin HABAŞ Topluluğu'na devredileceği ifade edildi.
Otomobil devi Honda, Türkiye'deki üretimini durduracağını açıklamıştı. Honda, Gebze'deki üretim tesislerinin devri konusunda HABAŞ Topluluğu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Honda Türkiye tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Honda Türkiye A.Ş. Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecektir.
1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile hizmet sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş., etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir."
Video Haberler
- Korkutan görüntü! Ekipler harekete geçti
- Damadına kızan Alman dehşet saçtı
- Kulis bilgilerini aktarırken kahkaha tufanı yaşandı
- Bir anda çatışmanın ortasında kaldı! Dehşet dolu anlar
- Doktordan korkunç tehdit: Kafanıza sıkarım!
- Otobüste maske tartışması! Yolcu muavinin boğazını sıktı
- 'Hamileyim' dedi, gerçek soruşturmada ortaya çıktı
- Güldür Güldür'de Doğu Perinçek göndermesi
- Silahlı soyguncuları sandalye ile kovaladı
- Canlı yayında Tansu Çiller'e ilişkin çarpıcı iddia
En Çok Okunan Haberler
- Benzin ve motorine zam!
- IIF dolar/TL'nin 'adil değer' tahminini açıkladı
- Ünlü oyuncunun dostları yasta
- Asıl şimdi başlıyor
- Vali duyurdu: Maskesiz görüntü paylaşımına ceza geliyor
- WhatsApp'ta yeni dönem
- S&P'den Türkiye'nin kredi notuna ilişkin açıklama
- AKP'den Ayvatoğlu açıklaması
- AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye kararı
- Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı iddiasına yanıt