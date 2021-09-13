Honda City yeniden Türkiye’de

13 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Honda’nın büyüyen sedan ailesinin gücünü artıran yeni üyesi Honda City, Elegance ve Executive donanım seçenekleriyle geliyor.

Modelin genel tasarımını DRL (Gündüz Sürüş Farı) ve otomobilin genişlik algısını artıran LED teknolojisine sahip stop lambaları gibi en ileri teknolojilerin kullanımı tamamlıyor. Görüş açılarını daha da iyileştirmek için aynalar kapı sacına monte edilirken uzun burun tasarımına ek olarak daha alçak ve uzun tasarlanan bagaj da otomobilin modern tasarımına katkı sağlıyor.

Büyüyen boyutlarıyla dikkat çeken model, geniş, arka yolcu diz mesafesi oldukça ferah bir iç mekân sunuyor. Yeni City, 16 inç alaşım jantları ve LED farları ile modern bir tasarım sunarken 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekleyen bilgi -eğlence sistemi, anahtarsız giriş- çalıştırma düğmesi ve 519 litrelik geniş bagaj hacmi ile kullanıcılar için akıllı bir seçim olarak öne çıkıyor. Sıralı dört silindirli 1.5 litre i-VTEC benzinli motor, 121 beygir maksimum güç üretiyor. CVT şanzımanla kombine edilen motor bünyesindeki Honda’ya özel yüksek hassasiyetli supap kontrol teknolojisi; yüksek yakıt verimliliği ve performansı bir arada sunuyor. Yeni City, kilometrede 139 gram (WLTP) karbondioksit emisyonu ve 100 kilometrede 6.2 litrelik yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Yeni City ülkemizde sadece 1.5 L i-VTEC motoru ile satışa sunulacak.

Honda City Elegance 219.000 TL, Executive ise 229.000 TL’ye alıcılarını bekliyor olacak.

TOYOTA YENİ YARİS CROSS İLE SUV KONFORU YAŞANACAK



Toyota, SUV ve B segmentindeki aracı Yaris Cross modelinin test sürüşünü gerçekleştirdi. Konsept aşamasından itibaren Avrupalı kullanıcıların beklentilerine göre tasarlanan Yaris Cross, pratikliği, yüksek güvenlik standartlarını, dördüncü jenerasyon hibrit teknolojisini, SUV özellikleriyle buluştururken popüler Yaris hatchback modelinin iddiasını daha da ileriye taşıyor. Yaris Cross modelinde Toyota’nın Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi AWD-i de sunulacak.

Toyota’nın yeni SUV modeli Yaris Cross, üç silindirli 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle tercih edilebilecek. Toyota’nın dördüncü nesil hibrit teknolojisine sahip olan Yaris Cross yüksek verimlilik ve yüksek performansı bir arada sunacak. Yaris Cross’un hibrit versiyonu 116 beygir güç ile birlikte WLTP çevrimine göre 100 kilometrede 4.4-5.0 litre yakıt tüketimi ve 100-114 g/km karbondioksit emisyon gerçekleştiriyor.

1.5 litre benzinli motorla da sunulacak Yaris Cross, CVT şanzıman veya altı ileri manuel şanzımanla eşleştirilebilecek. Üç silindirli benzinli motorun maksimum gücü 125 beygir olacak.

Toyota Teammate Akıllı Park sistemi ile daha kolay park Yaris Cross, Toyota’nın yarı otonom park sistemi ile de tercih edilebilecek. Aracın Panoramik Görüntü Monitörü ve Akıllı Sonarlarını kullanan sistem, rakip sistemlere göre daha hızlı çalışarak öne çıkıyor.

FİAT’LILAR CONNECT İLE ARAÇLARIYLA ‘KONUŞACAK’



Fiat, Türkiye’deki kullanıcılarının alışkanlıklarını ve otomobille olan ilişkisini değiştiren bağlanabilirlik teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect’i güncellemeye ve ürüne yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Tofaş’ta geliştirilen ve sınıfındaki ilk bağlantılı araç teknolojisi olan Fiat Yol Arkadaşım Connect’i müşterilerimiz bayilerimizde kolayca aracına monte ettirerek uygulamayı Apple Store ve Google Play store’dan indirip kullanabiliyor.

Türkiye’de Egea’nın yer aldığı segmentte ve Hafif Ticari Araç pazarında sunulan ilk ve tek bağlanabilirlik uygulaması olan Yol Arkadaşım Connect ile Fiat markasının teknolojiyi de geniş kitlelere ulaştırdığını söyleyen Fiat Satış Sonrası Direktörü Hüseyin Şahin “Fiat markası olarak, otomotiv sektörünün önümüzdeki dönemde dört ana akımından biri olacak bağlanabilirlik teknolojisine 2017 yılından beri yatırım yapıyoruz. Fiat Yol Arkadaşım Connect’le müşterilerimizin mobilite deneyimlerinde kolaylık, güven ve akıllı bir sahiplik yaratmayı hedeflemiştik. Bugün geldiğimiz noktada, oldukça geniş bir kapsamda bağlanabilirlik çözümleri sunuyoruz. Ülkemizde bu teknolojide lider konumdayız. Hizmetlerimizi sürekli daha da ileriye taşımayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Toplantıda Fiat’ın 2021 performansını değerlendiren Altan Aytaç ise “Geçen yıldan beri pazardaki liderliğimizi devam ettiriyoruz. Yılın ilk sekiz ayında 78 bin 726 adetle toplam otomotiv pazarının liderliğini sürdürüyoruz. Fiat markası ağustos ayında 10 bin 366 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek otomotiv pazarının tek başına yüzde 17.7’sini oluşturdu. 2016 yılından beridir Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olan Fiat Egea liderliği bırakmadı. Egea ailesinin lansmanından günümüze toplam satış rakamı ise 324 bin adedi geçti. Yılı 800-850 bin bandında kapatacağını öngördüğümüz 2021 toplam otomotiv pazarında hedefimiz, liderliğimizi sürdürürken, teknolojiyi de geniş kitlelere ulaştırmak” diye konuştu.

MOTO GUZZİ V85 TT TRAVEL DAHA GÜÇLÜ



İtalyan Moto Guzzi’nin enduro sınıfındaki yeni modeli V85 TT Travel, Türkiye’deki motosiklet tutkunlarıyla buluştu. Türkiye’de Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Moto Guzzi’nin güçlü yeni modeli V85 TT Travel, bu kapsamda 154 bin 900 TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu. Özellikle uzun yolculuklar için tasarlanan ve bir “touring enduro” olarak kabul edilen yeni V85 TT Travel; muadillerinden farklılaşan özellikleri ve 400 km’nin üzerinde sürüş menzili sunan yakıt deposuyla, kullanıcılarını keyifli yolculuklara çıkarıyor. Yeni V85 TT Travel; güçlü görünümü, özel kum rengi, zengin aksesuvarları, 853 cc hacimli ve 80 beygir güç üreten yepyeni V-Twin motoru, kontrollü sürüş ve üstün güvenlik hissi uyandıran şasisi, farklı iklim / arazi şartlarına yönelik üç sürüş modu ve elektronik donanımlarıyla ülkemizdeki maceraseverlere sunuluyor.

3’Ü BİR ARADA C5 X

Çağın ihtiyaçlarına, beğenilerine ve yeni eğilimlere cevap verecek modelleri pazara sunan Citroën, tasarım çizgileriyle fark yaratan yeni modeli C5 X’in tasarım detaylarını tanıttı. Sedan, station wagon ve SUV olmak üzere üç farklı gövde tipinin dengeli bir şekilde harmanlanmasıyla ortaya çıkan C5 X, bir otomobilden hem çok yönlülük hem de modernlik bekleyenler için sunuluyor. Kullanıcısında seyahat etme dürtüsü uyandıran çekici tasarımlı C5 X, güçlü duruşu, yüksek sürüş pozisyonu sunması, 545 litrelik geniş bagaj hacmi, çevreci yapısı, sağlamlığı, aerodinamik yapısı ve üst düzey ergonomisiyle beklentilere cevap veriyor.



MİCHELİN’İN YENİ DÖRT MEVSİM LASTİĞİ CROSSCLİMATE 2

Michelin, 1 Eylül günü CrossClimate 2’yi satışa sundu. Avrupa genelinde eşzamanlı olarak piyasaya sürülen Michelin’in yeni nesil dört mevsim lastiği; kuru ve ıslak zeminde frenleme performansı, enerji verimliliği ve uzun ömürlülük açısından bir yaz lastiğinin faydaları ve bir kış lastiğinin, karlı zeminde ve düşük sıcaklıklarda yol tutuşu ve frenleme performansını birlikte sunuyor. Michelin CrossClimate 2’nin yanaklarında bulunan 3PMSF (3 Zirveli Kar Tanesi) logosu, kış lastiklerinin zorunlu olduğu ülkelerde dahi kışın bu lastiğin kullanılabileceğini gösteriyor. Sahip olduğu sayısız ve bazen birbiriyle zıt gibi görünen performans özellikleri sayesinde, Michelin CrossClimate 2, yılın hangi döneminde olursa olsun sürücülerin karşılaşabileceği hava koşullarının çoğuyla başa çıkıyor. Birinci sınıf dört mevsim lastikler üzerinde gerçekleştirilen Avrupa testlerinin çoğunda, dört mevsim lastik pazarının uzmanı Michelin CrossClimate 2 lastiği zirvede yer alıyor. Michelin CrossClimate 2 serisi; Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere yedi Avrupa fabrikasında özel olarak üretiliyor.

NORM HOLDİNG, FORD OTOSAN İLE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TEDARİK ANLAŞMASINI YAPTI



Türkiye’nin en büyük bağlantı elemanları üreticisi Norm Holding, Türkiye’nin ticari araç lideri Ford Otosan tarafından üretilecek dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit ailesinin tüm bağlantı elemanlarını temin edecek. Sözleşme kapsamında Norm Holding, Ford Otosan tarafından üretilecek Transit ailesindeki her bir araç için 417 parça bağlantı elemanı tedarik edecek.

10 yıl sürecek sözleşme kapsamında Norm Holding, Ford Otosan’a; Ar&Ge, üretim, tedarik zinciri yönetimi, mühendislik ve müşteri hizmetleri destekleri de vererek “Hizmet Sağlayıcı Firma” da olacak. Norm, bu kapsamda 24 uzmandan oluşan ve yalnızca Ford Otosan’a hizmet verecek yeni bir ekip kuruyor. Yapılan bu anlaşma sayesinde “FSP” (Full Service Provider) unvanını almaya da hak kazanan Norm Holding, Türkiye’de bu unvanı alan ilk yerli firma olarak dünyanın önde gelen otomotiv firmalarının geleceği şekillendiren projelerinde bağlantı elemanı tedarikçisi olma yolunda büyük avantaj elde etti.