Araştıma: 3. doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı etkinliği 4 ayda hızla düşüyor

NTV'nin haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) Merkezleri'nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu'nda yayınlanan verilere göre, Moderna veya Pfizer/BioNTech mRNA aşılarının üçüncü dozları tarafından sağlanan koruma hızla azalmaya başlıyor.



Bu çalışmaya kadar, özellikle ABD'de Delta veya Omicron baskın olduğu dönemlerde, üç dozun ardından korumanın dayanıklılığı hakkında çok az şey biliniyordu.

