Araştıma: 3. doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı etkinliği 4 ayda hızla düşüyor
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ülke çapında yaptığı bir araştırma, şiddetli Covid-19 hastalığına karşı bağışıklığın, bir mRNA aşısının (Pfizer/BioNTech veya Moderna) üçüncü dozunun alınmasından 4 ay sonra azalmaya başladığınını ortaya koydu. Üçüncü doz aşının şiddetli Covid-19 hastalığına karşı etkinliği bu süre içinde yüzde 78'e geriledi. Bilim insanları bu nedenle, takviye aşı dozlarının belirli aralıklarla yenilenmesinin gerekebileceğini açıkladı.
NTV'nin haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) Merkezleri'nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu'nda yayınlanan verilere göre, Moderna veya Pfizer/BioNTech mRNA aşılarının üçüncü dozları tarafından sağlanan koruma hızla azalmaya başlıyor.
Bu çalışmaya kadar, özellikle ABD'de Delta veya Omicron baskın olduğu dönemlerde, üç dozun ardından korumanın dayanıklılığı hakkında çok az şey biliniyordu.
"EK DOZLARIN TEKRARLANMASI GEREKEBİLİR"
Çalışmanın ortak yazarlarından Brian Dixon, "Güçlendirici aşı da dahil olmak üzere mRNA aşıları çok etkilidir ancak etkinlik zamanla azalır. Bulgularımız, özellikle yüksek risk altında bulunan kişiler için Covid-19'a karşı korumayı sürdürmek amacıyla ek dozların tekrar gerekli olabileceğini gösteriyor. Ayrıca Hispanik veya siyahi olan kişilerin üçüncü bir aşı dozuna sahip olma olasılığının beyaz insanlara göre yarı yarıya olduğunu bulduk. Bu da Hispanik veya siyahilerin şiddetli Covid-19’a karşı daha savunmasız hale getiriyor” açıklamasını yaptı.
OMİCRON DÖNEMİNDE AŞI ETKİNLİĞİ DÜŞTÜ
Genel olarak çalışma, ikinci ve üçüncü doz mRNA aşısı olan bireylerin, hastaneye yatışlara (ağır hastalık) karşı, acil servis/acil bakım ziyaretlerine (hastaneye yatmayı gerektirmeyen semptomlar) göre daha fazla korumaya sahip olduğunu gösterdi. Omicron döneminde aşı etkinliği de genel olarak Delta dönemine göre daha düşüktü.
Diğer taraftan, acil servis/acil bakım ziyaretlerine karşı aşı etkinliği, üçüncü dozların alınmasından sonraki ilk iki ayda yüzde 97'den Delta'nın baskın olduğu dönemde (yaz/ilk sonbahar 2021) dört ay veya daha fazla bir sürede yüzde 89'a düştü.
Omicron'un baskın olduğu dönemde (sonbahar 2021/kış 2021-22), acil servis/acil bakım ziyaretlerine karşı aşı etkinliği, üçüncü dozdan sonraki ilk iki ayda yüzde 87 iken, üçüncü dozdan dört ayda yüzde 66'ya düştü.
HASTANEYE YATIŞA KARŞI KORUMA 4 AY SONRA YÜZDE 78'E DÜŞTÜ
Ayrıca, üçüncü dozdan sonra, Delta varyantı ile ilişkili hastaneye yatışa karşı koruma, iki ay içinde yüzde 96'dan dört ay veya daha uzun bir süre sonra yüzde 76'ya düştü. Omicron varyantı ile ilişkili hastaneye yatışlara karşı aşı etkinliği, ilk iki ayda yüzde 91 iken, dört ayda yüzde 78'e düştü.
İlgili Haberler
- Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı filminin vizyon tarihi açıklandı
- İtalyan oyuncunun sosyal medya paylaşımı dikkat çekti
- Mantar toplamaya gitti, 100 kilo gök taşı buldu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Oğlunu öldüren baba: Evlenmek istediği kıza karşı çıktım
- Özcan Deniz - Feyzan Aktan davasında yeni gelişme
- 'Bu durum ülkeye hukuk dağıtan insanların ayıbı'
- Taksici ile turistler arasında adres tartışması
- Kıyafetleri ekranlara çeviren dokuma kumaş geliştirildi
- Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunuyor
- İlk gürültü radarı kuruldu
- Gaziantep'te 11 katlı otelin otoparkı çöktü
- CHP, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret edecek
- Didim'de kaçak yapılar yıkılıyor