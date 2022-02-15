İtalyan oyuncunun sosyal medya paylaşımı dikkat çekti
Süper Lig'in 25 haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da, İtalyan oyuncu Mario Balotelli, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da Mario Balotelli, maçın ardından bir paylaşım yaptı.
Karşılaşmada iptal edilen golünde yaptığı sevinci paylaşan Balotelli, "Bazen meditasyon yapmak iyidir çünkü adaletsizlikler çok acı vericidir" dedi.
Balotelli ayrıca "Hepimiz bir gün Tanrı'ya hesap vermek zorunda kalacağız. Bu yüzden hayatta her zaman dürüst olun" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Adana Demirspor forması ile resmi maçlarda 11 gol ve 5 asist kaydeden Balotelli, Beşiktaş maçının 42. dakikasında da ağları sarstı ancak gol, Vargas'ın Ghezzal'a faulü dolayısıyla VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.
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