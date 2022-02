Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı filminin vizyon tarihi açıklandı

15 Şubat 2022 Salı, 13:06

Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) anime filmi için çıkış tarihi belli oldu. J.R.R. Tolkien’in ikonik kitap serisinden uyarlanan orijinal üçlemeye yeni bir boyut kazandıracak olan anime, Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek.

Oscar ödüllü Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin vizyona girmesinin ardından tam 21 yıl geçti. Yayınlandığı platformlarda hala büyük bir izleyici kitlesi olan filmin hayranlarına Amazon’dan da iyi haber geldi. Şirket, ilk sezona 465 milyon dolar bütçe ayrılan Yüzüklerin Efendisi dizisi fragmanını izleyicilerle dün paylaştı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ ANİMESİ 2024’TE GELİYOR

ShiftDelete'in Variety’nin haberinden aktardığına göre, Warner Bros. Pictures himayesinde olan Yüzüklerin Efendisi animesi 12 Nisan 2024 tarihinde gösterime girecek. New Line Cinema ve Warner Bros. Animation ortaklığıyla geliştirilen anime filminin yönetmen koltuğunda Kenji Kamiyama oturuyor.

Japon asıllı anime yönetmeni Kenji Kamiyama; Blade Runner: Black Lotus ve Ghost in the Shell: Stand Alone Complex gibi dünyaca ünlü anime projeleriyle tanınıyor. Filmin senaryosu ise Netflix’in Emmy ödüllü ‘The Dark Crystal: Age of Resistance’ dizisinin yaratıcıları Jeffrey Addiss ve Will Matthews’in kaleminden çıktı.

Öte yandan Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinin yapımcısı Peter Jackson ve Fran Walsh’in senaryo yazarlığını yürüttüğü Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü ile en iyi uyarlama senaryo Oscar’ını kazanan Philippa Boyens, Yüzüklerin Efendisi anime filminin yürütücü yapımcılığını üstlenirken; orijinal üçlemeden tanınan başka isimler de projede görev alıyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: ROHIRRIM’İN SAVAŞI KONUSU

Paylaşılan bilgiye göre Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı konusu, izleyicileri LOTR evreninden 250 yıl öncesine götürecek. Ek olarak orijinal üçlemenin destansı savaşının merkezindeki Miğfer Dibi’nin perde arkasına odaklanacak. Ayrıca “The Two Towers – İki Kule” özelinde orijinal üçlemeyle bağlantılı bir hikayesi olacak.

Warner Bros. Pictures Grubu Başkanı Toby Emmerich, anime filmiyle alakalı açıklama yaptı. Yüzüklerin Efendisi filmlerinin, Tolkien’in kitaplarını sinematik zirvelere taşıdığını ve bir nesle ilham verdiğini belirtti. Animeyle alakalı konuşan Emmerich, “Bu, izleyicilerin şimdiye kadar gördüğü hiçbir şeye benzemeyen destansı bir tasvir olacak” ifadesini kullandı.