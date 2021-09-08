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Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Züleyha Schumacher, 2012 yılında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, 16 bin 670 metrekarelik arsayı yatırım için satın aldı. Schumacher, daha sonra arsanın yaklaşık 13 bin metrekaresinin yol olarak kullanıldığını öğrendi. Bunun üzerine avukatı Tevfik Buğdaycı aracılığıyla 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yer tespit davası açtı.

Dava sonucunda arsasının yaklaşık 13 bin metrekare alanından 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere yol geçtiği belirlendi. Schumacher, 30 Ağustos'ta Prof. Dr. Ahmet Ayhan Caddesi'nde arsasının bulunduğu bölüme 'Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır' yazılı tabela koyup şerit ve kum dökerek ulaşıma kapattı. Kapatılan yol, Cumhuriyet Savcılığı'nca alınan kararla yeniden ulaşıma açıldı.

