Art arda gelen zamlar yurttaşların alışveriş tercihini değiştirdi: Market ürünlerine talep arttı

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2022 Pazartesi, 10:35
<p>İğneden ipliğe her kalemde gelen zamlar yurttaşın alışveriş tercihlerini de etkilemeye başladı. Enflasyona bağlı olarak gelirlerinin ve satın alma gücü azalan yurttaşların daha ucuz ürünlere yönelme eğilimi de arttı.</p> <p>Marketler arası da rekabetin yaşandığı bu dönemde yurttaşlar fiyatları bakımından daha uygun olarak görülen indirimli marketlerin markalarına yöneldi.</p>

İğneden ipliğe her kalemde gelen zamlar yurttaşın alışveriş tercihlerini de etkilemeye başladı. Enflasyona bağlı olarak gelirlerinin ve satın alma gücü azalan yurttaşların daha ucuz ürünlere yönelme eğilimi de arttı.

Marketler arası da rekabetin yaşandığı bu dönemde yurttaşlar fiyatları bakımından daha uygun olarak görülen indirimli marketlerin markalarına yöneldi.

<p><strong>UCUZ ÜRÜN TERCİHİNDE ARTIŞ</strong></p> <p>Milliyet'in haberine göre, 2018 yılına kadar biraz pahalı da olsa istediğim markayı alırım diyenlerin oranı yüzde 50 seviyesindeyken bugüne gelindiğinde bu oran yüzde 39’a kadar gerilemiş durumda. Pahalı markalardan uzaklaşan tüketicilerin ucuz ürünlere yönelmeye başladığı görülüyor. 2018-2020 yılında ucuz ürün tercihi yüzde 26 seviyesindeyken 2022 yılında yüzde 31.</p>

UCUZ ÜRÜN TERCİHİNDE ARTIŞ

Milliyet'in haberine göre, 2018 yılına kadar biraz pahalı da olsa istediğim markayı alırım diyenlerin oranı yüzde 50 seviyesindeyken bugüne gelindiğinde bu oran yüzde 39’a kadar gerilemiş durumda. Pahalı markalardan uzaklaşan tüketicilerin ucuz ürünlere yönelmeye başladığı görülüyor. 2018-2020 yılında ucuz ürün tercihi yüzde 26 seviyesindeyken 2022 yılında yüzde 31.

<p><strong>YÜZDE 28 SEVİYESİNE GERİLEDİ</strong></p> <p>Tüketicilerin ucuz ürünleri tercih etmesi ile birlikte prestijli ürün tercihi de azalıyor. 2020 yılına kadar her 10 kişiden 4’ü prestijli ürün tercih edeceğini belirtirken 2020 yılından beri bu ürünleri tercih edenlerin oranı azalıyor. Bugüne gelindiğinde 2018 yılına göre prestijli türün tercihi edenlerin oranı yaklaşık 10 puan azalıyor ve yüzde 28 seviyesine geriliyor.</p>

YÜZDE 28 SEVİYESİNE GERİLEDİ

Tüketicilerin ucuz ürünleri tercih etmesi ile birlikte prestijli ürün tercihi de azalıyor. 2020 yılına kadar her 10 kişiden 4’ü prestijli ürün tercih edeceğini belirtirken 2020 yılından beri bu ürünleri tercih edenlerin oranı azalıyor. Bugüne gelindiğinde 2018 yılına göre prestijli türün tercihi edenlerin oranı yaklaşık 10 puan azalıyor ve yüzde 28 seviyesine geriliyor.

<p style="text-align: left;">Tüketicilerin yüzde 36’sı market markalı ürünleri tercih etmekte ve 2018 yılına göre market markalarını tercih edenlerin oranı bugün 3 puan artıyor. Ve her 10 kişiden 4’ü kullandıkları bu markaları almak için özellikle o markete gidiyor<strong>.</strong></p>

Tüketicilerin yüzde 36’sı market markalı ürünleri tercih etmekte ve 2018 yılına göre market markalarını tercih edenlerin oranı bugün 3 puan artıyor. Ve her 10 kişiden 4’ü kullandıkları bu markaları almak için özellikle o markete gidiyor.

<p><strong>Soru: İndirim marketlerinden (Bim, Şok, A-101 gibi) alışveriş yapma nedenleriniz nelerdir?</strong></p> <p>İndirim marketlerin yaygınlaşması ile tüketicilerin bu marketleri evlerine yakın olduğu için tercih etme yüzde 65 ile ilk sırada belirtiliyor. Diğer öne çıkan nedenler ise bu marketlerde fiyatların ucuz, promosyonların fazla olması. Her üç neden de 2020 yılına göre daha yüksek oranda belirtiliyor. Bu marketlerin kendi markalarını beğendiği için bu satış noktalarını tercih edenlerin de oranı yüzde 34.</p>

Soru: İndirim marketlerinden (Bim, Şok, A-101 gibi) alışveriş yapma nedenleriniz nelerdir?

İndirim marketlerin yaygınlaşması ile tüketicilerin bu marketleri evlerine yakın olduğu için tercih etme yüzde 65 ile ilk sırada belirtiliyor. Diğer öne çıkan nedenler ise bu marketlerde fiyatların ucuz, promosyonların fazla olması. Her üç neden de 2020 yılına göre daha yüksek oranda belirtiliyor. Bu marketlerin kendi markalarını beğendiği için bu satış noktalarını tercih edenlerin de oranı yüzde 34.

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