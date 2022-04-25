Art arda gelen zamlar yurttaşların alışveriş tercihini değiştirdi: Market ürünlerine talep arttı

İğneden ipliğe her kalemde gelen zamlar yurttaşın alışveriş tercihlerini de etkilemeye başladı. Enflasyona bağlı olarak gelirlerinin ve satın alma gücü azalan yurttaşların daha ucuz ürünlere yönelme eğilimi de arttı.

Marketler arası da rekabetin yaşandığı bu dönemde yurttaşlar fiyatları bakımından daha uygun olarak görülen indirimli marketlerin markalarına yöneldi.