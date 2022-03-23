Artan şeker fiyatları gündeme damgasını vuruyor

Hem tedarik sıkıntısı yaşanması hem de artan zam furyası, şeker fiyatlarını günden güne yükseltiyor.

Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuvalı 270 liraya satılıyor. Ancak toptancılarda yaklaşık 2.5 katı bir meblağ ile satılıyor. Üreticiler ise şekere ulaşılamamasından ve şekerin karaborsaya düşmesinden şikayet ediyor.