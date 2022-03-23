Artan şeker fiyatları gündeme damgasını vuruyor

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2022 Çarşamba, 15:41
<p>Hem <strong>tedarik sıkıntısı</strong> yaşanması hem de artan<strong> zam furyası,</strong> <strong>şeker fiyatlarını günden güne yükseltiyor.&nbsp;</strong></p><p>Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuvalı 270 liraya satılıyor. Ancak toptancılarda <strong>yaklaşık 2.5 katı bir</strong> meblağ ile satılıyor. Üreticiler ise şekere ulaşılamamasından ve <strong>şekerin karaborsaya düşmesinden</strong> şikayet ediyor.</p>

Hem tedarik sıkıntısı yaşanması hem de artan zam furyası, şeker fiyatlarını günden güne yükseltiyor. 

Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuvalı 270 liraya satılıyor. Ancak toptancılarda yaklaşık 2.5 katı bir meblağ ile satılıyor. Üreticiler ise şekere ulaşılamamasından ve şekerin karaborsaya düşmesinden şikayet ediyor.

<p><strong>GÜNDEME DAMGASINI VURAN ŞEKER FİYATLARI</strong></p><p>Şekerin tedarik sıkıntısı artıyor. Bu artışa bağlı olarak şeker fiyatları yükselmeye devam ediyor.</p><p>Türkşeker şekerin <strong>50 kilogramlık çuvalını 270 liraya satıyordu. Şuan şeker fiyatları toptancıda 700 liraya çıkmış</strong> bulunuyor.&nbsp;</p>

GÜNDEME DAMGASINI VURAN ŞEKER FİYATLARI

Şekerin tedarik sıkıntısı artıyor. Bu artışa bağlı olarak şeker fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Türkşeker şekerin 50 kilogramlık çuvalını 270 liraya satıyordu. Şuan şeker fiyatları toptancıda 700 liraya çıkmış bulunuyor. 

<p><strong>Maliyetin artmasıyla beraber zor durumda kalan üretici ve tüketicilerin Türkşeker'e talebi artıyor.</strong> Ancak buna rağmen Türkşeker piyasaya satış yapmıyor, sadece anlaşmalı olduğu belirli marketlere şeker veriyor.<br></p>

Maliyetin artmasıyla beraber zor durumda kalan üretici ve tüketicilerin Türkşeker'e talebi artıyor. Ancak buna rağmen Türkşeker piyasaya satış yapmıyor, sadece anlaşmalı olduğu belirli marketlere şeker veriyor.

<p><strong>ŞEKER FİYATLARI NE KADAR?</strong></p><p>Türkşeker’in <strong>50 kilogramlık çuvalını 270 liraya sattığı şeker toptancıda 700 liraya çıktı.</strong></p>

ŞEKER FİYATLARI NE KADAR?

Türkşeker’in 50 kilogramlık çuvalını 270 liraya sattığı şeker toptancıda 700 liraya çıktı.

<p>Özelleştirmeler öncesi pancardan şeker üreten şirketler içerisinde<strong> yüzde 65 paya sahip olan Türkşeker’in payı yüzde 35’e geriledi.</strong> Türkşeker’in piyasaya yeterince şeker sunamaması nedeniyle şekerin girdi olarak kullanıldığı sektörlerde sıkıntı yaşanmaya başladı.&nbsp;<br></p>

Özelleştirmeler öncesi pancardan şeker üreten şirketler içerisinde yüzde 65 paya sahip olan Türkşeker’in payı yüzde 35’e geriledi. Türkşeker’in piyasaya yeterince şeker sunamaması nedeniyle şekerin girdi olarak kullanıldığı sektörlerde sıkıntı yaşanmaya başladı. 

<p><strong>ŞEKER FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?</strong></p><p>Yaşanan şeker krizinin başlıca sebeplerinden biri olarak şeker fabrikalarının bir kısmının özelleştirilmesiyle birlikte, piyasada şeker fiyatlandırması açısından ikili bir yapı oluşması olarak gösteriliyor.</p>

ŞEKER FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Yaşanan şeker krizinin başlıca sebeplerinden biri olarak şeker fabrikalarının bir kısmının özelleştirilmesiyle birlikte, piyasada şeker fiyatlandırması açısından ikili bir yapı oluşması olarak gösteriliyor.

<p>Türkşeker bünyesindeki 25 şeker fabrikasının 10’u 2018 yılında özelleştirildi. 2021’de şeker pancarı üretimi yüzde 21 düşerek 18 milyon 250 bin ton olarak gerçekleşti.<br data-mce-bogus="1"></p>

Türkşeker bünyesindeki 25 şeker fabrikasının 10’u 2018 yılında özelleştirildi. 2021’de şeker pancarı üretimi yüzde 21 düşerek 18 milyon 250 bin ton olarak gerçekleşti.

<p>Türkşeker 2018 yılındaki özelleştirmeler öncesi pancardan şeker üreten şirketler içerisinde yüzde 65 paya sahipken, bu oran günümüzde yüzde 35’e geriledi. <strong>2021 yılında toz şekerin fiyatı yüzde 49, kesme şekerin fiyatı ise yüzde 55 arttı.</strong></p>

Türkşeker 2018 yılındaki özelleştirmeler öncesi pancardan şeker üreten şirketler içerisinde yüzde 65 paya sahipken, bu oran günümüzde yüzde 35’e geriledi. 2021 yılında toz şekerin fiyatı yüzde 49, kesme şekerin fiyatı ise yüzde 55 arttı.

<p><strong>İTHALAT ARTTI</strong></p><p><strong>Özelleştirme öncesi ve sonrası döneme ilişkin pancar ekilen alan</strong>, şeker ihracat ve ithalatına ilişkin bilgileri de paylaşan Kapıkıran, 1992 yılında 4.3 milyon dekar alana pancar ekimi yapılırken 2002 yılında bu alanın 3.7 milyon dekara, 2021’de ise 3.3 milyon dekara gerilediğini söyledi.&nbsp;</p>

İTHALAT ARTTI

Özelleştirme öncesi ve sonrası döneme ilişkin pancar ekilen alan, şeker ihracat ve ithalatına ilişkin bilgileri de paylaşan Kapıkıran, 1992 yılında 4.3 milyon dekar alana pancar ekimi yapılırken 2002 yılında bu alanın 3.7 milyon dekara, 2021’de ise 3.3 milyon dekara gerilediğini söyledi. 

<p>2002-2003 yılında 3.982 ton şeker ithalatı, 209 bin 153 ton da ihracat yapılırken 2019-2020 döneminde ihracat 244 bin 710 ton oldu, ithalat ise 70 kattan fazla artarak 283 bin 662 tona çıktı.</p>

2002-2003 yılında 3.982 ton şeker ithalatı, 209 bin 153 ton da ihracat yapılırken 2019-2020 döneminde ihracat 244 bin 710 ton oldu, ithalat ise 70 kattan fazla artarak 283 bin 662 tona çıktı.

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