Artan şeker fiyatları gündeme damgasını vuruyor
Hem tedarik sıkıntısı yaşanması hem de artan zam furyası, şeker fiyatlarını günden güne yükseltiyor.
Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuvalı 270 liraya satılıyor. Ancak toptancılarda yaklaşık 2.5 katı bir meblağ ile satılıyor. Üreticiler ise şekere ulaşılamamasından ve şekerin karaborsaya düşmesinden şikayet ediyor.
İTHALAT ARTTI
Özelleştirme öncesi ve sonrası döneme ilişkin pancar ekilen alan, şeker ihracat ve ithalatına ilişkin bilgileri de paylaşan Kapıkıran, 1992 yılında 4.3 milyon dekar alana pancar ekimi yapılırken 2002 yılında bu alanın 3.7 milyon dekara, 2021’de ise 3.3 milyon dekara gerilediğini söyledi.
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