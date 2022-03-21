Asla kaçırmamanız gereken şakalarıyla 10 günümüz komedyeni

6-) SEDA YÜZ

Cumhuriyet'ten Mustafa Kemal Erdemol'a verdiği röportajda şu şekilde açıklıyor Stand-up'ı ve amacını Seda Yüz;

+“Kendini ortaya koyduğunuz bir gösteri sanatı stand up, kendin oluyorsun... Zor iş... Tek başına prova yapmak, yönetmek. Ama ben bu işe uygunum”

- Amacınız ne?

+ İyileştirmek... “İyileştirmenin yolu da güldürmek. Ben hep dışarıdan bakar durumdayım, hep gözlemciyim, iyi bir gözlemciyim. Kadın olmamın da avantajı var, kadın uyanıklığını yabana atmamalı. Sarf ettiğim sözler için cesur deniyor ama bu bana cesaret gibi gelmiyor. Söylenmesi gerekeni söylüyorum ben.”