Asla kaçırmamanız gereken şakalarıyla 10 günümüz komedyeni
İstanbul'da çeşitli cafe ve barlarda düzenlenen stand-up geceleri genç yeteneklerin kendilerine yer bulmasını sağlıyor. Bu akşam gösterileri, çeşitli dijital platformlarda da gösterilmeye başlamasıyla geniş bir kitleye ulaştı.
İşte asla kaçırmamanız gereken, izlerken sizi kahkahaya boğacak 10 yeni nesil genç komedyen.
3-) YUSUF BİLAL ALTINTAŞ
Yetenek Sizsiniz yarışmasında stand up gösterisi ile izleyenleri kahkaha tufanına boğan Yusuf Bilal Altıntaş gösterisindede sıkça söylediği gibi aslen Diyarbakır’lı.
Yarışma öncesindede sıkça sahne alan Yusuf Bilal Altıntaş Karizmatik Düşünceler adını verdiği tek kişilik gösterisiyle BKM Mutfak Sahne’de stand up gösterileri düzenlemiş ve o dönemdede ciddi bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.
Ancak Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınması daha kolay oldu. Gelecek dönemlerde sıkça stand up gösterileri ile boy göstermesi bekleniyor. Üniversite mezunudur ve yüksek lisans ile eğitimini sürdürüyor.
4-) DENİZ ALNITEMİZ
1977 yılında Samsun'da doğan Deniz Alnıtemiz, 10 sene çeşitli reklam ajanslarında sanat yönetmeni olarak çalıştıktan sonra tövbe edip başka bir hayata adım attı.
Son senelerini yazarlık ve stand-up yaparak geçiren Deniz Alnıtemiz'in ayrıca Kaan Sezyum'la yaptığı, her Çarşamba, saat 22:00-24:00 arası standart.fm'de ve akabinde mixcloud.com/sevginingucu adresinde yayınlanan "Sevginin gücü" adlı bir radyo programı/podcast'i bulunmaktadır.Yazar-komedyen ve oyunculuk yapmıştır.
5-) DENİZ GÖKTAŞ
Deniz Göktaş, 27 yaşında bir stand-up komedyeni. Göktaş, ODTÜ'de İnşaat Mühendisliği okurken bölümü sevmediğine karar vererek Psikoloji bölümüne geçiyor ve buradan mezun oluyor. Sinema okumak için İstanbul'a geldiğinde Tuz Biber ekibinin düzenlediği açık mikrofona katılıp 5 dakika sahne alıyor.
6-) SEDA YÜZ
Cumhuriyet'ten Mustafa Kemal Erdemol'a verdiği röportajda şu şekilde açıklıyor Stand-up'ı ve amacını Seda Yüz;
+“Kendini ortaya koyduğunuz bir gösteri sanatı stand up, kendin oluyorsun... Zor iş... Tek başına prova yapmak, yönetmek. Ama ben bu işe uygunum”
- Amacınız ne?
+ İyileştirmek... “İyileştirmenin yolu da güldürmek. Ben hep dışarıdan bakar durumdayım, hep gözlemciyim, iyi bir gözlemciyim. Kadın olmamın da avantajı var, kadın uyanıklığını yabana atmamalı. Sarf ettiğim sözler için cesur deniyor ama bu bana cesaret gibi gelmiyor. Söylenmesi gerekeni söylüyorum ben.”
8-) AKSEL GÜREL
Koç Vakfı’nın bütün öğretim kurumlarında eğitim gören Aksel Gürel, edindiği bütün bilgiler ışığında komedyen olmaya karar verdi. 2015 yılından beri sahneye çıkarken yahudilik, zenginlik sorunları ve ailesini konu aldığı şovlarında seyirciyi çoğu zaman hikayelerine inandırmakta güçlük çekiyor. En büyük hayali bir gün ailesinin sokağa çıkacak yüzü kalmayacak kadar ünlü olmasıdır. Bir süredir kendi yazdığı, oynadığı ve yapımcılığını üstlendiği Filtresiz adlı dizinin kurgusu üstünde çalışmaya devam ediyor. Beni seven böyle sevmese de olur mottosuyla hayatını sürdüren Aksel Gürel hepinizi değil de en azından çoğunuzu şovlarına bekliyor.
9-) ÇAĞLA ALKAN
Stand-up kariyerine 2018 senesinde başlayan Çağla Alkan kısa sürede İstanbul'un, stand-up yapmak için akşam saatlerinde Sarıyer'den kalkıp Kadıköy'e gitmekte bir sakınca görmeyen, en komik 500 komedyeni arasına girdi.
Halen öğretim görevlisi olarak çalışmakta olan Çağla, iki çocuk ve bir kaniş sahibidir.
10-) BUSE SİNEM İREN
Stand-up gösterileriyle adından söz ettiren Buse Sinem İren, 1991 yılında Kocaeli'nde dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzon'un Çaykara ilçesinden olan oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunudur.
Sosyal medyada kanalı bulunan oyuncu, gösterilerini de kanalında sevenleriyle paylaşmaktadır.
İlgili Haberler
- Sahne artık yeni nesil stand-up’çıların
- Çıplaklarla stand-up yaptı
- Stand-up gösterisinde Alevilere yönelik skandal ifadeler: "Hepsini bir otele toplayıp yakabilirsin"
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Dünya Mutluluk Günü'ne kahkaha yogalı kutlama
- Isparta'da doktora darp şüphelisi serbest
- Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu
- Çığdan kapanan mahalle yolu kar tünelleriyle açıldı
- Fethiye'de orman yangını
- İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
- Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Ç
- Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Çankaya’ya bronz madalya
- 'AKP’nin ömrünü uzatma hamlesi'
- İğneli Fırça
- 0 ret oyu ile kabul edilen yasa!
- Bakandan üretimdeki fabrika ve depolar için tören
- İzmirli depremzedeler iki yıldır sonuç bekliyor
- Değişen roller
- Türkiye buna layık değildir!
- Rusya saldırısı ve uluslararası hukuk - Av. Baran GÜNEŞ
- Sol, yaşamın ışığıdır - Av. Haydar AKSOY