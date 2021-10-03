İstanbul Avcılar'da evde patlama

DHA
03 Ekim 2021 Pazar, 09:32
<p>Avcılar'da bir evde patlama meydana geldi.</p>

Avcılar'da bir evde patlama meydana geldi.

<p>Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.</p>

Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

<p>Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.</p>

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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