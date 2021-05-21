Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardında 17 Mayıs Pazartesi günü kademeli normalleşmeye geçildi, AVM'lerin saat 20.00'a kadar açılmasına yönelik karar alındı.
Salgın öncesi günlük 6 milyon ziyaretçi ağırladıklarını söyleyen AYD Başkanı Hüseyin Altaş, Türkiye'de bulunan 441 AVM'ye günlük 2,5 milyon kişinin geldiğini ve AVM'ler de kalma süresinin kişi başı 2 saat 45 dakikadan 45 dakikaya kadar düştüğünü söyledi.
Altaş, "Türkiye'de bulunan 441 AVM'de 600 bin doğrudan, 3 milyon da dolaylı olarak personel çalışıyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir alanda bu ziyaretçi sayıları anormal değil. Bizim umudumuz birkaç ay sonra AVM'lerin daha da yoğunlaşması. Pandemi öncesi var olan ziyaretçi sayılarına bu yıl belki ulaşamayız, ancak bu sene günlük 5 milyon ziyaretçiyi bulmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
Artık tüketici alışkanlıklarının değiştiğini söyleyen Altaş, "Cirolarımızda düşüş yaşanmıyor. Çünkü tüketici alışkanlıkları değişti. Artık insanlar AVM'ler de çok zaman geçirmiyor. İhtiyaçlarını görüp, hemen gidiyor. Bu nedenle ziyaretçi sayıları ve ciroları ayrı ayrı hesaplamamak lazım. Ciro anlamında yüzde 50'leri hemen yakalıyoruz" ifadelerini kullandı.
"AVM'YE GELEN VATANDAŞLAR EN ÇOK GÖZLÜK TALEP EDİYOR"
AVM'ye gelen yurttaşların en çok gözlük talebi olduğunu belirten Hüseyin Altaş, "Market, teknoloji, çocuk ve bebek ürünleri ve kozmetik ürünleri gibi alanlarda ciddi bir artış söz konusu. Restoran, sinema, çocuk oyun alanları gibi yerler kapalı olduğu için AVM'lerin şu an da yüzde 30'u kapalı. Bu yerler bizim ziyaretçi sayımızı en çok artıran yerlerdi" dedi.
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