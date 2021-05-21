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Artık tüketici alışkanlıklarının değiştiğini söyleyen Altaş, "Cirolarımızda düşüş yaşanmıyor. Çünkü tüketici alışkanlıkları değişti. Artık insanlar AVM'ler de çok zaman geçirmiyor. İhtiyaçlarını görüp, hemen gidiyor. Bu nedenle ziyaretçi sayıları ve ciroları ayrı ayrı hesaplamamak lazım. Ciro anlamında yüzde 50'leri hemen yakalıyoruz" ifadelerini kullandı.



"AVM'YE GELEN VATANDAŞLAR EN ÇOK GÖZLÜK TALEP EDİYOR"

AVM'ye gelen yurttaşların en çok gözlük talebi olduğunu belirten Hüseyin Altaş, "Market, teknoloji, çocuk ve bebek ürünleri ve kozmetik ürünleri gibi alanlarda ciddi bir artış söz konusu. Restoran, sinema, çocuk oyun alanları gibi yerler kapalı olduğu için AVM'lerin şu an da yüzde 30'u kapalı. Bu yerler bizim ziyaretçi sayımızı en çok artıran yerlerdi" dedi.