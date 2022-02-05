Avrasya Araştırma'dan son anket: Millet İttifakı öne geçti
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, ocak ayında yapılan son anket sonuçlarını yayımladı. Özkiraz, ''AKP tarihinin en düşük oy oranıyla ikinci parti" dedi.
Avrasya Araştırma, 26 kentte bin 860 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarını yayımladı.
Anket sonuçlarına göre, AKP ve MHP'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekerken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkiraz, ''Öyle görünüyor ki Erdoğan ve AKP'yi elektrik faturaları fena halde çarpmış. AKP tarihinin en düşük oy oranıyla ikinci parti" ifadelerini kullandı.
Özkiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı anket sonuçları şöyle:
Sorulan sorular ve yanıtların oransal dağılımı şu şekilde:
Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?
CHP: Yüzde 25.1
AKP: Yüzde 23.3
Kararsızlar: Yüzde 11.5
HDP: Yüzde 11.4
İYİ Parti: Yüzde 11
MHP: Yüzde 5.3
DEVA Partisi: Yüzde 5.2
Gelecek Partisi: Yüzde 1.6
Saadet Partisi: Yüzde 1.5
Memleket Partisi: Yüzde 0.9
Demokrat Parti: Yüzde 0.9
TİP: Yüzde 0.9
BTP: Yüzde 0.7
Diğer: Yüzde 0.7
Kararsızlar dağıtılınca partilerin aldığı oy oranları ise şöyle oldu:
CHP: Yüzde 28.4
AKP: Yüzde 26.3
HDP: Yüzde 12.9
İYİ Parti: Yüzde 12.4
MHP: Yüzde 6
DEVA Partisi: Yüzde 5.9
Gelecek Partisi: Yüzde 1.8
Saadet Partisi: Yüzde 1.7
Memleket Partisi: Yüzde 1.1
Demokrat Parti: Yüzde 1.1
TİP: Yüzde 0.8
BTP: Yüzde 0.8
Diğer: Yüzde 0.8
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