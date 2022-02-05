Avrasya Araştırma'dan son anket: Millet İttifakı öne geçti

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, ocak ayında yapılan son anket sonuçlarını yayımladı. Özkiraz, ''AKP tarihinin en düşük oy oranıyla ikinci parti" dedi.

Avrasya Araştırma, 26 kentte bin 860 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına göre, AKP ve MHP'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekerken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkiraz, ''Öyle görünüyor ki Erdoğan ve AKP'yi elektrik faturaları fena halde çarpmış. AKP tarihinin en düşük oy oranıyla ikinci parti" ifadelerini kullandı.

Özkiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı anket sonuçları şöyle: