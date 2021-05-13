<p>Almanya Ligi ekiplerinden Dortmund</p>
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Almanya Ligi ekiplerinden Dortmund

<p>Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih</p>
2

Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih

<p>Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan devi Juventus&nbsp;</p>
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Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan devi Juventus 

<p>Şampiyonlar Ligi finalisti Manchester City&nbsp;</p>
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Şampiyonlar Ligi finalisti Manchester City 

<p>İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona&nbsp;</p>
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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona 

<p>İngiltere Peremier Lig ekiplerinden Manchester United&nbsp;</p>
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İngiltere Peremier Lig ekiplerinden Manchester United 

<p>Ozan Kabak'ın da formasını terlettiği İngiliz devi Liverpool&nbsp;</p>
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Ozan Kabak'ın da formasını terlettiği İngiliz devi Liverpool 

<p>İngiltere Ligi ekiplerinden Tottenham&nbsp;</p>
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İngiltere Ligi ekiplerinden Tottenham 

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