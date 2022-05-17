Ay Lav Yu filmi konusu nedir, nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Ancak İbrahim'in kalbi uzak diyarlarda kalmıştır. Üniversiteyi bitirmiş olması, askerliğini yapmış olması ve bir kıza aşık olması mutlulukla karşılansa da, Yusuf Ağa'nın kızın adını duymasıyla bu tablo tam bir şoka dönüşür: Jessica. Peki, bu Jessica nereli? Hangi aileye mensup? İbrahim cevaplar: Colorado! Aile tamamen şaşkına döner: Kolarado???

İbrahim, Çukurova Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okurken, Amerika'nın İncirlik-Adana askeri üssünde tercüman olarak çalışan Jessica ile tanışır ve kısa sürede ona aşık olur. Hayatının nedeni olur, o da onun için aynı şeyleri hisseder. Ailelerini ikna etmeye çalışırken ikisi de zor zamanlar geçirir.