Ay Lav Yu filmi konusu nedir, nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Ay Lav Yu, yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı, 2009 yılı yapımı, 2010 çıkışlı Türk komedi-politik filmi; Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekilen filmde Polis Akademisi filmlerinde Mahoney karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg de yer aldı. İzleyiciyi kahkahaya boğan filmdeki olaylar ise 2001 yılına ait. Çekimleri ise 14 Temmuz-10 Ağustos 2009 tarihleri arasında Hasankeyf, Nurlu, İzbırak, Midyat ve İstanbul'da gerçekleştirildi.
İşte Ay Lav Yu filmi konusu ve oyuncuları hakkında tüm ayrıntılar…
Tinne köyünün muhtarı Yusuf Ağa, resmî olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim’i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Süryani Papaz Hana, İbrahim’i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica’yla birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü Kürt genci İbrahim ve Amerikalı Jessica’nın vatanı olabilecek midir?
Dünyanın unutulmuş bir yerinde, ıssız bir diyarda, bu unutulmuş kısımda basit ve yalnız bir köy olan 'Tinne' vardır. Belki de parlayan Güneş dışında neredeyse hiç kimse varlığını bilmemektedir. Tinne, ulusal haritada bile yoktur, okulu, yolu yoktur. Orada hiçbir sakinin kimlik belgesi yoktur. "Varlık" veya "yokluk" tek sorudur. Kaderi, isminin Kürtçe'de 'yok' anlamına gelen tanımının da kurbanı olabilir.
Türkiye'nin Güneydoğusunda Mezopotamya'nın ortasında kendi kaderine terk edilmiş bir köy olan Tinne, hükümet tarafından yıllarca bilerek veya bilmeyerek 'unutuldu'. Sakinlerinin nüfus kütüğünde bir kaydı bile yok. Ne Tinne ne de halkı resmi olarak yok, oysa Yusuf Ağa ve tüm ailesi bir asrı aşkın süredir bu topraklarda yaşamaktadır.
Yusuf Ağa hükümetle sürekli temas kurmaya çalışsa da hiçbir mektubuna cevap alamaz. Oğlunun kimlik belgesi alacağını umarak, yeni doğan oğlu İbrahim'i kolejin avlusuna bırakmaya karar verirken, birçokları da kendi kimliklerini caminin avlusuna bırakır. Şans eseri oradan geçen Rahip Hanna, İbrahim'in imdadına yetişir. Kimliği olsun, var olsun diye onu benimser ve varlığıyla Tinne'i nihayet var eder.
Şimdi 30 yaşında olan İbrahim, askerliğini bitirmiş ve üniversiteyi bitirmiş olarak memleketine döner. Köyde coşkuyla ve sevinçle karşılanır. Köyün eşsiz gurur kaynağı Tinne için tek umut geri dönmüştür ve Tinne'nin var olmaya başlaması, zengin olması, bir okul, bir karayolu, bir kliniğin olması ve modernleşme şansını beraberinde getirmiştir.
Ancak İbrahim'in kalbi uzak diyarlarda kalmıştır. Üniversiteyi bitirmiş olması, askerliğini yapmış olması ve bir kıza aşık olması mutlulukla karşılansa da, Yusuf Ağa'nın kızın adını duymasıyla bu tablo tam bir şoka dönüşür: Jessica. Peki, bu Jessica nereli? Hangi aileye mensup? İbrahim cevaplar: Colorado! Aile tamamen şaşkına döner: Kolarado???
İbrahim, Çukurova Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okurken, Amerika'nın İncirlik-Adana askeri üssünde tercüman olarak çalışan Jessica ile tanışır ve kısa sürede ona aşık olur. Hayatının nedeni olur, o da onun için aynı şeyleri hisseder. Ailelerini ikna etmeye çalışırken ikisi de zor zamanlar geçirir.
İbrahim'in ailesi için Tinne'den Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek, kimlikleri bile olmadığı düşünüldüğünde büyük bir sorundur. Sonunda Jessica babası Christopher, annesi Pamela ve erkek kardeşi Danny'yi Tinne'ye götürmeyi başarır. Bu, Türk hükümetinin duymadığı, görmediği, bilmediği, Amerika'nın Tinne'e gelişidir.
Bu andan sonra her şey birbiri ardına şaşkınlık ve kafa karışıklığına neden olur. Farklı kültürler, farklı gelenekler, farklı medeniyetler ve farklı yaşam felsefeleri...
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