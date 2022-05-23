Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletlere DNA testi yapılacak

Ekiplerinde genetik uzmanı ve antropolog olduğuna da dikkati çeken Mimaroğlu, şöyle konuştu:



"Ekip olarak geçen sene bir mobil DNA merkezi kurarak alandan çıkan organik malzemeleri - sadece insan iskeleti olarak düşünmeyin - bitki ve diğer organik malzemelerin de DNA'sının çözümlenmesine yönelik çalışmalara başladık. Ön çalışmaydı geçen sene. Bu sene daha detaylı çalışmalarımız olacak. Çalışmalar sırasında bazı iskeletlerden de örnekler alındı. 3 örnek üzerinde çalışma yapıldı. Örneklerin konfirmasyonu sürmekle birlikte ilk verilere göre iskeletlerin Trak kökenli olduğu ortaya çıktı. Kilisede bulunan iskeletlere yönelik olarak da bu sene çalışmalarımız olacak. Şu ana kadar 6 birey tespit ettik. Şu anda depomuzda duruyor."