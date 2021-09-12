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Maçın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Meslek hayatımdaki ilginç dönemlerden bir tanesi. Oyun adına birçok şey iyi gidiyor ama sonuç olarak yediğimize karşılık veremiyor, attığımızı koruyamıyoruz. Hakikaten insanın söyleyecek bir şeyi kalmıyor. Sözün bittiği yer." dedi.
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Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nu eleştiren deneyimli teknik direktör, "Tugay Kaan Numanoğlu tecrübeli hakemlerin çok net yaptığı şeyi yaptı. Maçın gidişatını bu taraftan bu tarafa çevirdi. 3-4 tane atağımız faulle kesildi. Ucuz fauller. Bu arkadaş çok iyi becerdi. Berbattı" ifadelerini kullandı.
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