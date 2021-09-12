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Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nu eleştiren deneyimli teknik direktör, "Tugay Kaan Numanoğlu tecrübeli hakemlerin çok net yaptığı şeyi yaptı. Maçın gidişatını bu taraftan bu tarafa çevirdi. 3-4 tane atağımız faulle kesildi. Ucuz fauller. Bu arkadaş çok iyi becerdi. Berbattı" ifadelerini kullandı.