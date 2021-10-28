Babalarının küllerini nehre atmak isterlerken, yuttular

Haberler.com'da yer alan habere göre, genç kızlar, babalarının küllerini Bristol Kanalı'na atmak istediler. Ancak tam da bu sırada şiddetlenen rüzgar nedeniyle adamın külleri, kızların yüzüne doğru geldi. Kızlar da küllerden kaçamayarak babalarını yemiş oldu. Genç kızların şaşkınlıkları suratlarına yansıdı.