Babalarının küllerini nehre atmak isterlerken, yuttular

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2021 Perşembe, 16:43
<p>Birleşik Krallık'ta yaşayan 28 yaşındaki Belle Henry ve 22 yaşındaki Tyla Halls isimli kızların babaları Mark Halls, 47 yaşında hayatını kaybetti.&nbsp;</p><p>Kızlar da Hristiyanların ölü uğurlama ritüeli olan yakma yöntemini kullanarak babalarının cesedini yaktı.</p>

Birleşik Krallık'ta yaşayan 28 yaşındaki Belle Henry ve 22 yaşındaki Tyla Halls isimli kızların babaları Mark Halls, 47 yaşında hayatını kaybetti. 

Kızlar da Hristiyanların ölü uğurlama ritüeli olan yakma yöntemini kullanarak babalarının cesedini yaktı.

<p>Haberler.com'da yer alan habere göre, genç kızlar, babalarının küllerini Bristol Kanalı'na atmak istediler. Ancak tam da bu sırada şiddetlenen rüzgar nedeniyle adamın külleri, kızların yüzüne doğru geldi. Kızlar da küllerden kaçamayarak babalarını yemiş oldu. Genç kızların şaşkınlıkları suratlarına yansıdı.</p>

Haberler.com'da yer alan habere göre, genç kızlar, babalarının küllerini Bristol Kanalı'na atmak istediler. Ancak tam da bu sırada şiddetlenen rüzgar nedeniyle adamın külleri, kızların yüzüne doğru geldi. Kızlar da küllerden kaçamayarak babalarını yemiş oldu. Genç kızların şaşkınlıkları suratlarına yansıdı.

<p>Genç kızlar, yedikleri küller hakkında da konuştu. Buna göre babalarının küllerinin tuzlu olduğunu dile getirdiler.&nbsp;</p><p>Genç kızlar daha sonra yaşadıkları bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Video, kısa süre içerisinde binlerce izlenme aldı.</p>

Genç kızlar, yedikleri küller hakkında da konuştu. Buna göre babalarının küllerinin tuzlu olduğunu dile getirdiler. 

Genç kızlar daha sonra yaşadıkları bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Video, kısa süre içerisinde binlerce izlenme aldı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler