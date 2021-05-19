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Hamile eşiyle birlikte hava almaya geldiğini ifade eden Murat Engin şunları söyledi:





"17 günlük kısıtlama bitince herkes dışarıya çıkmış. Bugün burada, neredeyse Bayburt'un nüfusu kadar insan var. Herkes buraya gelmiş. Ben de eşimi hava alması için dışarıya çıkardım."