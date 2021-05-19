<p>19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olmasını fırsat bilenler Bakırköy Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Güneşli havanın da etkisiyle sahile gelenler, yürüyüş yaptı ve çimlerin üzeri ile deniz kenarında oturarak yemek yediler.<br></p>
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olmasını fırsat bilenler Bakırköy Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Güneşli havanın da etkisiyle sahile gelenler, yürüyüş yaptı ve çimlerin üzeri ile deniz kenarında oturarak yemek yediler.

<p>Sahilde arkadaşlarıyla gezmeye geldiğini söyleyen Halil Ozan Sevimlik, insanların kurallara uyduğunu belirterek, "17 günlük kapanma sürecinde evdeydik, kurallara uyduk. Bugün de hava almak için dışarıya çıktık. Beklediğimden daha kalabalıktı ama insanlar kurallara uyuyor. Mesafe kuralına da uyuyorlar, o yüzden rahat rahat gezebildik" dedi.<br></p>
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Sahilde arkadaşlarıyla gezmeye geldiğini söyleyen Halil Ozan Sevimlik, insanların kurallara uyduğunu belirterek, "17 günlük kapanma sürecinde evdeydik, kurallara uyduk. Bugün de hava almak için dışarıya çıktık. Beklediğimden daha kalabalıktı ama insanlar kurallara uyuyor. Mesafe kuralına da uyuyorlar, o yüzden rahat rahat gezebildik" dedi.

<p>Hamile eşiyle birlikte hava almaya geldiğini ifade eden Murat Engin şunları söyledi:</p><p><br data-mce-bogus="1"></p><p>"17 günlük kısıtlama bitince herkes dışarıya çıkmış. Bugün burada, neredeyse Bayburt'un nüfusu kadar insan var. Herkes buraya gelmiş. Ben de eşimi hava alması için dışarıya çıkardım."</p>
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Hamile eşiyle birlikte hava almaya geldiğini ifade eden Murat Engin şunları söyledi:


"17 günlük kısıtlama bitince herkes dışarıya çıkmış. Bugün burada, neredeyse Bayburt'un nüfusu kadar insan var. Herkes buraya gelmiş. Ben de eşimi hava alması için dışarıya çıkardım."

<p>Zeynep Engin ise, "17 gündür evdeydik. Hamile olduğum için hava almaya Bakırköy'e geldik. Aşırı bir kalabalık var" şeklinde konuştu.<br></p>
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Zeynep Engin ise, "17 gündür evdeydik. Hamile olduğum için hava almaya Bakırköy'e geldik. Aşırı bir kalabalık var" şeklinde konuştu.

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