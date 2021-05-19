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Sahilde arkadaşlarıyla gezmeye geldiğini söyleyen Halil Ozan Sevimlik, insanların kurallara uyduğunu belirterek, "17 günlük kapanma sürecinde evdeydik, kurallara uyduk. Bugün de hava almak için dışarıya çıktık. Beklediğimden daha kalabalıktı ama insanlar kurallara uyuyor. Mesafe kuralına da uyuyorlar, o yüzden rahat rahat gezebildik" dedi.
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