<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x845fxs?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x845fxs?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div><p><br><br>Erzurum’da balkonda intihara kalkışan alkollü şahıs, 2 saat süren çabalar sonucu ikna edilerek indirildi. Binanın önünde toplanan meraklı kalabalık ise, ellerinde telefonlarla saniye saniye olanları izleyip kaydetti.<br><br><br></p>
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Erzurum’da balkonda intihara kalkışan alkollü şahıs, 2 saat süren çabalar sonucu ikna edilerek indirildi. Binanın önünde toplanan meraklı kalabalık ise, ellerinde telefonlarla saniye saniye olanları izleyip kaydetti.


<p>Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam Yakutiye ilçesi Ali Ravi Mahallesi'ndeki atıl bir binanın 5. katında meydana geldi.&nbsp;<br></p>
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Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam Yakutiye ilçesi Ali Ravi Mahallesi'ndeki atıl bir binanın 5. katında meydana geldi. 

<p>Alkollü olduğu belirlenen ve ailevi sorunları olduğu öğrenilen Gökhan K. (37) binanın üst katına çıktı. Balkon demirlerinden sırtı dönük vaziyette asılan Gökhan K., etrafına bağırmaya başladı.<br></p>
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Alkollü olduğu belirlenen ve ailevi sorunları olduğu öğrenilen Gökhan K. (37) binanın üst katına çıktı. Balkon demirlerinden sırtı dönük vaziyette asılan Gökhan K., etrafına bağırmaya başladı.

<p>&nbsp;Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Erzurum Arama Kurtarma ekibine bağlı intihar müzakerecisi Lokman Toptaş tarafından 2 saatin sonunda ikna edilen adam intihardan vazgeçirildi.<br></p>
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 Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Erzurum Arama Kurtarma ekibine bağlı intihar müzakerecisi Lokman Toptaş tarafından 2 saatin sonunda ikna edilen adam intihardan vazgeçirildi.

<p>Bu sırada aşağıda toplanan meraklı kalabalık ise dikkat çekti. Onlarca kişi ellerine aldıkları telefonlarla saniye saniye yaşananları kaydetti.&nbsp;<br></p>
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Bu sırada aşağıda toplanan meraklı kalabalık ise dikkat çekti. Onlarca kişi ellerine aldıkları telefonlarla saniye saniye yaşananları kaydetti. 

<p>Film gibi saatlerce yaşananları takip eden meraklı kalabalık, şahsın intihardan vazgeçmesi sonrası alkışla destek verdi.</p>
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Film gibi saatlerce yaşananları takip eden meraklı kalabalık, şahsın intihardan vazgeçmesi sonrası alkışla destek verdi.

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