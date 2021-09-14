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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Erzurum Arama Kurtarma ekibine bağlı intihar müzakerecisi Lokman Toptaş tarafından 2 saatin sonunda ikna edilen adam intihardan vazgeçirildi.

