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Haberde Barcelona'nın önceliği Lionel Messi'yi elinde tutmak olduğu belirtildi. Arjantinli yıldızın gelecek sezon Camp Nou'da kalması için yüksek maaşa sahip Gerard Pique, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba veya Antoine Griezmann gibi bazı mevcut futbolcuların fedakarlıklar yapması gerekecek.
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