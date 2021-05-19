<p>Barcelona yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle Norveçli santrafor Haaland transferinden vazgeçti.&nbsp;</p>
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Barcelona yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle Norveçli santrafor Haaland transferinden vazgeçti. 

<p>TV3'e göre, Katalan kulübünün yıldız oyuncuyu satın almak için en az 150 milyon Avroya ve yüksek maaş bütçesine ihtiyacı var.</p>
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TV3'e göre, Katalan kulübünün yıldız oyuncuyu satın almak için en az 150 milyon Avroya ve yüksek maaş bütçesine ihtiyacı var.

<p>Haberde Barcelona'nın önceliği Lionel Messi'yi elinde tutmak olduğu belirtildi. Arjantinli yıldızın gelecek sezon Camp Nou'da kalması için yüksek maaşa sahip Gerard Pique, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba veya Antoine Griezmann gibi bazı mevcut futbolcuların fedakarlıklar yapması gerekecek.</p>
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Haberde Barcelona'nın önceliği Lionel Messi'yi elinde tutmak olduğu belirtildi. Arjantinli yıldızın gelecek sezon Camp Nou'da kalması için yüksek maaşa sahip Gerard Pique, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba veya Antoine Griezmann gibi bazı mevcut futbolcuların fedakarlıklar yapması gerekecek.

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<p>Erling Haaland'ın bir yıl daha Borussia Dortmund'da kalması halinde Norveçli yıldızın 75 milyon Eurol'uk serbest kalma maddesi devreye girecek.</p>
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Erling Haaland'ın bir yıl daha Borussia Dortmund'da kalması halinde Norveçli yıldızın 75 milyon Eurol'uk serbest kalma maddesi devreye girecek.

<p>Bu sezon Alman devi Dortmund ile 40 maça çıkan Haaland, 39 gol atıp 12 asist üretti.&nbsp;</p>
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Bu sezon Alman devi Dortmund ile 40 maça çıkan Haaland, 39 gol atıp 12 asist üretti. 

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