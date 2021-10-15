Barcelona'nın eski başkanı Bartomeu'dan Messi itirafı
Katalan kulübündeki ekonomik krizin büyük bir kısmını üstlenen Bartomeu, Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada yeni başkan Joan Laporta'nın Messi'yi takımda tutma konusunda başarısız olduğunu söyledi ve "Messi'nin gitmesine izin vermek bir hatadır. Bir futbolcudan çok daha fazlasını temsil ediyor.” diye ekledi.
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