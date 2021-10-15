Barcelona'nın eski başkanı Bartomeu'dan Messi itirafı

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 21:28
<p>Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu, kulübün Lionel Messi'nin ayrılmasına izin vermesinin bir "hata" olduğunu söyledi.</p>

Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu, kulübün Lionel Messi'nin ayrılmasına izin vermesinin bir "hata" olduğunu söyledi.

<p>Barça, La Liga ile olan anlaşmazlıktan dolayı Messi ile yeni sözleşme imzalanmadı ve Arjantinli yıldız, Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu.</p>

Barça, La Liga ile olan anlaşmazlıktan dolayı Messi ile yeni sözleşme imzalanmadı ve Arjantinli yıldız, Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu.

<p>Katalan kulübündeki ekonomik krizin büyük bir kısmını üstlenen Bartomeu, Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada yeni başkan Joan Laporta'nın Messi'yi takımda tutma konusunda başarısız olduğunu söyledi ve "Messi'nin gitmesine izin vermek bir hatadır. Bir futbolcudan çok daha fazlasını temsil ediyor.” diye ekledi.</p>

Katalan kulübündeki ekonomik krizin büyük bir kısmını üstlenen Bartomeu, Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada yeni başkan Joan Laporta'nın Messi'yi takımda tutma konusunda başarısız olduğunu söyledi ve "Messi'nin gitmesine izin vermek bir hatadır. Bir futbolcudan çok daha fazlasını temsil ediyor.” diye ekledi.

<p>Eski başkan, "Messi kulüpten ayrılmak istedi, bunu konuştuk ve ona 'hayır' dedim. Her zaman Messi'nin kulübümüz için çok önemli olduğunu düşündüm, Barça da onun için çok önemli. Gitmesi ciddi bir sorun."&nbsp; ifadelerini kullandı.</p>

Eski başkan, "Messi kulüpten ayrılmak istedi, bunu konuştuk ve ona 'hayır' dedim. Her zaman Messi'nin kulübümüz için çok önemli olduğunu düşündüm, Barça da onun için çok önemli. Gitmesi ciddi bir sorun."  ifadelerini kullandı.

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