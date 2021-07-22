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Ahmet Kurtuluş'un fotoğraf arşivinden bazı karelerin eline ulaştığını yazan Pehlivan, "Kimler yoktu ki... Binali Yıldırım da, Oktay Kaynarca da, Ali Ağaoğlu da, Galip Öztürk de ve tabii Sedat Peker de hayatının içindeydi Kurtuluş’un" ifadelerini kullandı.



"Bir karede ise dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ile birlikteydi. Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi bekliyorlardı" diye yazan Pehlivan, bugünkü köşesindeki ilgili bölümü Efsane fotoğrafçı Henri Cartier-Bresson’un sözüyle bitirdi.

