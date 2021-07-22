Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Fotoğraftaki Suskunlar" başlıklı bugünkü köşe yazısında, bildiklerini anlatmaya başlayınca çocuğunun önünde eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’a dair eline ulaşan fotoğraf arşivini yazdı.
FETÖ borsasına adı karışan ve ev hapsinde tutulduğu dönemde çocuğunun gözü önünde öldürülen eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’un dosyasının karanlıkta bırakıldığını yazan Pehlivan, "Kurtuluş'un fotoğraf arşivindeki isimler olay hiç olmamış gibi yaşamlarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Pehlivan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:
"2007 yılıydı. Sakarya’da işadamı Orhan Kurtuluş önce eşi Saliha’yı ve çocuğu Eslem Nur’u öldürmüş, sonra da intihar etmişti. 13 yaşındaki küçük kızın organları daha sonra dört kişiye hayat verdi.
O gün orada çocuğuna karşı tetiği çeken Orhan Kurtuluş, 12 yıl aradan sonra evinde, çocuğunun gözü önünde öldürülen Ahmet Kurtuluş’un babasıydı.
Bilmiyordum Kurtuluş ailesindeki bu süregelen trajediyi. Bir okurum uyardı, “FETÖ Borsası dosyasında öldürülen Ahmet Kurtuluş’un babasının da böyle bir sonu var” dedi. Araştırdım, yukarıda okuduğunuz ağır satırlar çıktı. "
Ahmet Kurtuluş'un fotoğraf arşivinden bazı karelerin eline ulaştığını yazan Pehlivan, "Kimler yoktu ki... Binali Yıldırım da, Oktay Kaynarca da, Ali Ağaoğlu da, Galip Öztürk de ve tabii Sedat Peker de hayatının içindeydi Kurtuluş’un" ifadelerini kullandı.
"Bir karede ise dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ile birlikteydi. Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi bekliyorlardı" diye yazan Pehlivan, bugünkü köşesindeki ilgili bölümü Efsane fotoğrafçı Henri Cartier-Bresson’un sözüyle bitirdi.
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