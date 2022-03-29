Barış Pehlivan yazdı: Kritik Sedat Peker kararı

Baba Binali Yıldırım ne demişti bu konu üzerine? Şunu:

“Oğlum Venezüella’ya gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezüella’da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, o münasebetle onlarla da birlikte oldu.”

Şimdi…

Biliyorsunuz, Erkam Yıldırım Sedat Peker’e “hakaret” ve “iftira” davası açtı. İşte o davanın ilk celsesinde Peker’in avukatı Ersan Barkın şu konuların araştırılmasını mahkemeden talep etti: