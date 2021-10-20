Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu

Benim gibi benden önce Avrupa'ya gidebilecek birçok teknik adam var. Gençliğimdeki futbolcu gibi önce ulusal, daha sonra uluslararası hedeflerim var. Bu ülkenin en büyük teknik direktörlerinden biri olarak Avrupa'ya gitmek isterim. Özellikle spesifik bir lig, ülke söylemek doğru olmaz. Şu an tamamen Başakşehir'in hedeflerine konsantreyim. Zamanı gelince konuşulur. Biz şu an Başakşehir'in derdini dert edinmiş durumdayız.

