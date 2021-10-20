Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2021 Çarşamba, 11:57
<p>Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenman öncesi basına açıklamalarda bulundu. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları...</p>

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenman öncesi basına açıklamalarda bulundu. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları...

<p>Dersimize çalışıyoruz. Oyuncularımızı ona göre hazırlıyoruz. Beşiktaş maçı motivasyonu her maç devam edecek. Oyununu rakiplerine kabul ettirecek bir takım istiyoruz.</p>

Dersimize çalışıyoruz. Oyuncularımızı ona göre hazırlıyoruz. Beşiktaş maçı motivasyonu her maç devam edecek. Oyununu rakiplerine kabul ettirecek bir takım istiyoruz.

<p>Kazanarak devam etmek, kazanmayı en büyük alışkanlık haline getirmek en büyük amacım. Elimde geniş, iyi bir kadro var. Aykut Hoca'ya teşekkür etmek lazım, fizik olarak iyi takım devraldık. Fiziksel değerlerin iyi olması tamamen Aykut Hoca'nın eseri. Ne olursa olsun, her maçın ayrı senaryosu olduğuna inanarak her maçı kazanmak istiyoruz. İyi bir kadro var. Karşılığını alacağımız bir sezon olur umarım.</p>

Kazanarak devam etmek, kazanmayı en büyük alışkanlık haline getirmek en büyük amacım. Elimde geniş, iyi bir kadro var. Aykut Hoca'ya teşekkür etmek lazım, fizik olarak iyi takım devraldık. Fiziksel değerlerin iyi olması tamamen Aykut Hoca'nın eseri. Ne olursa olsun, her maçın ayrı senaryosu olduğuna inanarak her maçı kazanmak istiyoruz. İyi bir kadro var. Karşılığını alacağımız bir sezon olur umarım.

<p>Nuri Şahin değerli bir kariyere sahip, çok değerli bir insan, sevdiğim bir kardeşim. Beraber yıllarca milli takımda oynadık. Kariyerinde başarılar diliyorum. Futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik adamlık kariyerinde de büyük kulüplerde görev alır. Türkiye Ligi zor bir lig, maç kazanmak kolay değil bu ligde. Genç hocaların daha fazla görev alması, yeni nesil oyunun oynanması adına önemli.<br></p>

Nuri Şahin değerli bir kariyere sahip, çok değerli bir insan, sevdiğim bir kardeşim. Beraber yıllarca milli takımda oynadık. Kariyerinde başarılar diliyorum. Futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik adamlık kariyerinde de büyük kulüplerde görev alır. Türkiye Ligi zor bir lig, maç kazanmak kolay değil bu ligde. Genç hocaların daha fazla görev alması, yeni nesil oyunun oynanması adına önemli.

<p>Transfer adına hiçbir konuşma olmadı. Geçmişte yaptığım görevle alakalı herhalde. Yavaş yavaş scoutumuzla beraber oturup değerlendirme yapacağız. Genç ve dinamik kadro hedefimiz var. Transfer sadece oyuncu almak değil. Elimde geniş ve güçlü bir kadro var. Bazı haberlerin çıkması doğal, geçmişteki pozisyonumla alakalı.</p>

Transfer adına hiçbir konuşma olmadı. Geçmişte yaptığım görevle alakalı herhalde. Yavaş yavaş scoutumuzla beraber oturup değerlendirme yapacağız. Genç ve dinamik kadro hedefimiz var. Transfer sadece oyuncu almak değil. Elimde geniş ve güçlü bir kadro var. Bazı haberlerin çıkması doğal, geçmişteki pozisyonumla alakalı.

<p>Ülkemizde ulusal hedeflerimiz var. Avrupa'da oynayan tüm takımlarımızın kazanmalarını isterim. Oradaki maçları da kazanmamız gerek. Tüm takımlarımızın kazanmasını ister, kaybetmelerinden mutsuz olurum.<br></p>

Ülkemizde ulusal hedeflerimiz var. Avrupa'da oynayan tüm takımlarımızın kazanmalarını isterim. Oradaki maçları da kazanmamız gerek. Tüm takımlarımızın kazanmasını ister, kaybetmelerinden mutsuz olurum.

<p>Dünya futbolu artık çok büyük bir pasta. Kulüpler alınıyor, satılıyor. Newcastle benden sonra ikinci kez satıldı. Oranın farklı bir kültürü var. Bir Geordie'nin kulübü almasını isterdim. Ancak dünya futbolunun da farklı gerçekleri var.</p>

Dünya futbolu artık çok büyük bir pasta. Kulüpler alınıyor, satılıyor. Newcastle benden sonra ikinci kez satıldı. Oranın farklı bir kültürü var. Bir Geordie'nin kulübü almasını isterdim. Ancak dünya futbolunun da farklı gerçekleri var.

<p>Benim gibi benden önce Avrupa'ya gidebilecek birçok teknik adam var. Gençliğimdeki futbolcu gibi önce ulusal, daha sonra uluslararası hedeflerim var. Bu ülkenin en büyük teknik direktörlerinden biri olarak Avrupa'ya gitmek isterim. Özellikle spesifik bir lig, ülke söylemek doğru olmaz. Şu an tamamen Başakşehir'in hedeflerine konsantreyim. Zamanı gelince konuşulur. Biz şu an Başakşehir'in derdini dert edinmiş durumdayız.<br data-mce-bogus="1"></p>

Benim gibi benden önce Avrupa'ya gidebilecek birçok teknik adam var. Gençliğimdeki futbolcu gibi önce ulusal, daha sonra uluslararası hedeflerim var. Bu ülkenin en büyük teknik direktörlerinden biri olarak Avrupa'ya gitmek isterim. Özellikle spesifik bir lig, ülke söylemek doğru olmaz. Şu an tamamen Başakşehir'in hedeflerine konsantreyim. Zamanı gelince konuşulur. Biz şu an Başakşehir'in derdini dert edinmiş durumdayız.

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